Uomini e Donne, esce fuori la verità sull’assenza di Riccardo Guarnieri: a parlare è Maria De Filippi. La padrona di casa del programma ha spento le chiacchiere e tolto ogni dubbio sul cavaliere che, mai come quest’anno, sta faticando a trovare l’amore. L’addio di Ida Platano, del resto, è stato un boccone amarissimo per lui. In un recente intervista aveva raccontato come: “Ci è voluto del tempo – per metabolizzare ciò che è successo con Ida”.



“Se l’ultima volta che è venuta in studio non l’ho voluta vedere è perché ero deluso, ma la verità è che da mesi mi sento libero di potermi rinnamorare. Sono lo stesso Riccardo che, anni fa, è entrato per la prima volta nello studio di Uomini e Donne: l’unica differenza è che ora so cosa è l’amore e ho voglia di ritrovarlo”. Riccardo, insomma, non ha perso la speranza.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri assente: parla Maria De Filippi



“Il mio buon proposito – confermava – è sempre lo stesso: riprovare i sentimenti che ho scoperto per la prima volta con Ida, e per i quali la ringrazierò sempre, nella speranza che stavolta le cose vadano in maniera diversa. Vorrei non ritrovarmi qui, ancora single, tra un anno ad avere il medesimo”. Eppure l’assenza di una prospettiva e la sua parallela assenza aveva insospettito il pubblico di Uomini e Donne.



Tanto che addirittura l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni si era sbilanciato. Pugnaloni, nel dettaglio, non si escludeva che Riccardo potesse essere in uscita dal cast di Uomini e donne: il motivo di questa scelta sembrava legato ad una sua papabile partecipazione all’Isola dei famosi. “Ma se si stesse preparando per L’Isola dei famosi?”, aveva scritto Pugnaloni sui social. Niente di tutto questo.



A smentire e mettere le parole fine sulle chiacchiere intorno all’avventura di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne è stata Maria De Filippi. Non solo il cavaliere è tornato in studio, ma è stato spiegato anche il motivo: “Ha avuto mal di stomaco e anche la febbre. Ora è tornato“. Il cavaliere del Trono Over, dunque, fa ancora parte del cast fisso della trasmissione.