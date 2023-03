Uomini e Donne, dopo Federico Nicotera anche Lavinia Mauro è pronta alla scelta; la registrazione arriverà nei prossimi giorni ma c’è già un nome caldissimo. Il trono di Lavinia è stato caratterizzato da una situazione ben diversa da quella di Federico, la cui esposizione mediatica è stata di gran lunga maggiore. Ne è esempio il modo in cui, anche fuori dallo studio, è stata tratta la loro storia con tante polemiche e voci di storia chiusa subito dopo la scelta.



Un esempio? Quando Carola era stata beccata da sola in discoteca. Un’eventualità che, assicurano i fan, non capiterà a Lavinia. “In questi mesi ho visto sempre un grande trasporto verso il moro. Con il biondo vedo più una questione di principio essendo lei una che si impunta sulle cose e vuole affermare il suo volere. Mi sbaglierò”. La scelta di Lavinia Mauro sembrerebbe fatta.

Uomini e Donne, Lavinia Mauro annuncia la scelta: sarà Alessio?



La teoria che moltissimi fan stanno sposando, è che la scelta finale di Lavinia ricadrà su Alessio Corvino, che è considerato il “preferito” della giovane nonostante le discussioni, i ritiri e le segnalazioni che ne hanno messo in dubbio la sincerità. Eppure qualcosa potrebbe non funzionare. Soffia anche la possibilità che la tronista riceva un “no”, ipotesi che il pubblico vorrebbe evitare.



I fan infatti sono compatti su chi sarà la scelta. “Alessio il moro nel dubbio di essere scelto perché unico rimasto mette le mani avanti per dire “ti dico di no perché se ci fosse stato l’altro avresti scelto lui”, il biondo che torna perché ha capito che piace al pubblico e qualcosa ci guadagnerà. Lei sceglierà il biondo (che magari le dirà di no), Alessio il moro andrà sul trono e noi ci toglieremo sta zavorra di trono di mezzo”.



E ancora: “Purtroppo in questo programma le persone semplici non sono mai considerate. In quanto a Lavinia, che ha già scelto il biondo, non ha battuto ciglio, che brutta persona che è, si troveranno bene insieme sono uguali. Dovevi andare via prima, come hai ribadito oggi, il tuo presentimento è la tua non scelta. Credimi è meglio. Ciao Alessio il moro rimani sempre così”.