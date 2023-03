Uomini e Donne e Maria De Filippi, la decisione sul programma arriva da Mediaset. Sono giorni molto complessi questi per il programma che solo pochi giorni fa ha dovuto far fronte allo scandalo scoppiato intorno alla dama Desdemona. Una situazione assurda che aveva portato anche a delle querele come spiegava proprio lei. “Ho conferito mandato al mio legale di depositare querela nei confronti dei soggetti resisi responsabili dell’illegittima registrazione delle mie telefonate”.



“E della loro successiva diffusione, comportamento non solo illegittimo e discutibile, ma illegale e penalmente sanzionato. La sottoscritta Bolzano Desdemona ha dato mandato ai suoi legali di agire nei confronti di Gianni Sperti, Alessandro Schiavone e Armando Incarnato”. Un terremoto lenito dalla gioia delle nuova coppia formata da Federico Nicotera e Carola.

Leggi anche: “Chiamate un medico”. UeD, Gemma Galgani ‘esplode’. Tina corre nel dietro le quinte e succede il delirio





Uomini e Donne, il programma non andrà in onda il 10 aprile



Come raccontato in un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni le cose vanno a gonfie vele. Racconta Carola: “Federico mi rende serena, durante il trono faceva il duro ma in realtà è un ‘patatino’ e io mi sento come una quindicenne alla prima cotta. Mi sembra di conoscerlo da anni e in realtà ho capito che siamo molto simili, anche nei lati più brutti o strani. È un uomo bellissimo in ogni senso, e non ho mai incontrato nessuno come lui. Ora siamo sereni, abbiamo tanti progetti e questo per me è più che abbastanza”.



Parole alle quali fanno eco quelle di Federico: “Mi sento amato. È tutto ciò che speravo di trovare nel quotidiano. Lei è straordinaria perché ha stravolto la mia vita rendendola migliore. Sono contentissimo. Mia madre? Lei e mia sorella sono gelose di me, ma nonostante questo adorano Carola perché hanno capito che mi dà serenità”. In attesa di nuove storie ecco che su Uomini e Donne (e Maria De Filippi) arriva la decisione di Mediaset.



L’azienda infatti ha deciso un cambio di programmazione. Scrive Blasting news come: “Con l’avvicinarsi del periodo di Pasqua, la trasmissione subirà delle modifiche in daytime: la messa in onda, al momento, risulta confermata durante la settimana Santa, ma non durante il giorno di Pasquetta. Uomini e donne, quindi, non andrà in onda lunedì 10 aprile”.