Notizia allarmante per il pubblico di Uomini e Donne, infatti è stato scoperto che una coppia è già in crisi nonostante si siano fidanzati solamente pochi mesi fa. I due hanno deciso di raccontare le loro problematiche proprio in studio, davanti a Maria De Filippi e agli altri protagonisti. Improvvisamente hanno compreso che le cose non stessero andando egregiamente e a prendere l’iniziativa è stata la conduttrice televisiva, la quale ha deciso di dire la sua per provare a far rientrare il tutto.

I telespettatori di Uomini e Donne mai si sarebbero aspettati di trovarsi di fronte questa coppia in crisi, dato che avevano manifestato tutto il loro amore. Poi tra l’altro la relazione sentimentale è iniziata da pochissimo tempo e immaginare che ci siano già difficoltà era praticamente impensabile. A svelare tutto è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni, che ha anche anticipato altro: “Riccardo sta conoscendo una del parterre (in teoria nuova). Armando è uscito con una ragazza del parterre Over e dice che al momento le piace”.

Uomini e Donne, coppia in crisi dopo pochi mesi

La pagina Instagram di Pugnaloni ha svelato in anteprima i problemi a Uomini e Donne annunciati da questa coppia, che ha ammesso di essere a sorpresa in crisi. Intanto, parlando di Gemma Galgani, ha deciso di lasciare il suo numero di cellulare ad un altro cavaliere e ha ballato, manifestando grande interesse. Svelato il nome dell’uomo, che si chiama Claudio. Ma torniamo adesso alla notizia principale e vediamo chi rischia di lasciarsi, anche se l’intervento di Maria sembra essere stato risolutivo, almeno per ora.

Ecco quanto svelato da Pugnaloni sul Trono Over: “Ospiti in studio Alessandro e Pamela (vi ricordate, erano usciti qualche mese fa dal programma), sono in crisi e lui è venuto con l’idea di lasciarla perché dice che lei è poco attenta al rapporto, che non gli dà i giusti spazi e tempi, Alessandro dice che quando la ospita a Napoli la tratta bene mentre lei ad esempio non lo aspetta per mangiare. Lui è molto geloso, alla fine Maria è intervenuta per dire che non vale la pena lasciarsi per delle cavolate e alla fine i due risolvono“.

Ovviamente non è dato sapere se si tratti di una pace passeggera o definitiva, quindi i prossimi giorni saranno fondamentali per capire se l’amore prevarrà o se le incomprensioni diventeranno insormontabili, nonostante il tempismo di Maria.