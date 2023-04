Uomini e Donne, i dettagli dopo la scelta. Lavinia Mauro giunta al termine della sua corsa nel dating show di Maria De Filippi davanti ai due corteggiatori. Il fortunato? Alessio Corvino, su cui in molti avevano già scommesso da diverso tempo, ma alcuni dettagli del fatidico momento della scelta ancora sfuggono? Le anticipazioni rese note sulla pagina Instagram di Lorenzopugnaloni riescono a fornire qualche curiosità in più.

La scelta di Lavinia Mauro a UeD cade su Alessio Corvino, i dettagli. Piccolo passo indietro prima di addentrarci nel vivo della notizia. Poco prima della scelta, la tronista aveva espressamente posto una richiesta esplicita. Lo avrebbe reso noto attraverso un video con tanto di scritta: “Sono trascorsi 7 mesi, 214 giorni, 5136 ore, abbiamo attraversato 4 stagioni, abbiamo fatto circa 40 esterne, mi avete sopportata per 114 puntate. So che siete sfiniti, vi chiedo un ultimo sforzo, un’ultima esterna con entrambi, e poi finalmente sceglierò“.

La scelta di Lavinia Mauro a UeD cade su Alessio Corvino: i primi dettagli

I corteggiatori non aspettavano altro: apprendere che la loro tronista potesse finalmente arrivare a una decisione definitiva. E in merito a ciò i fan avevano anche avanzato alcune ipotesi interessanti proprio su Alessio Corvino: “Alessio il moro nel dubbio di essere scelto perché unico rimasto mette le mani avanti per dire “ti dico di no perché se ci fosse stato l’altro avresti scelto lui”, il biondo che torna perché ha capito che piace al pubblico e qualcosa ci guadagnerà. Lei sceglierà il biondo (che magari le dirà di no), Alessio il moro andrà sul trono e noi ci toglieremo sta zavorra di trono di mezzo”.

La scelta di Lavinia Mauro è caduta su Alessio Corvino e stando a quanto appreso sulle prime anticipazioni del momento, sembra che prima del fatidico responso, tutti avrebbero assistito ad alcuni video con protagonisti entrambi i corteggiatori: “best moment” dei due Alessio e viva emozione tra i pubblico, tronista compresa, nel ripensare alla loro avventura davanti alle telecamere del programma.

Poi la sorpresa: il pubblico sembra essere stato parte attiva di un momento preciso. I presenti in studio ‘armati’ di un ventaglio hanno sventolato all’unisono fino a quando a essere chiamato al cospetto di Lavinia sarebbe stato Corvino. Una scelta di cuore, ha detto Lavinia, davanti ad Alessio che le ha ricordato i due pezzi mancanti del puzzle che ha regalato alla tronista in esterna. E poi il si sotto la cascata di petali e il brano “Your Song”. E Alessio Campoli? Dopo il due di picche, il corteggiatore si è alzato e ha comunque deciso di abbracciare Lavinia. Applausi.