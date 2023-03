Uomini e Donne, la scelta di Lavinia. Sono ormai diversi giorni che i fan del programma non fanno che sognare a occhi aperti. Tra i due corteggiatori, per i fan sembra che la tronista sia più propensa a fare il nome di Alessio Corvino, che è considerato il “preferito” della giovane nonostante le discussioni, i ritiri e le segnalazioni che ne hanno messo in dubbio la sincerità. Ma prima della scelta, prende spazio un’altra indiscrezione interessante.

Lavinia Mauro fa una richiesta prima della scelta a UeD. La tronista è sul punto di scegliere l’uomo con cui poter proseguire la frequentazione lontano dalle luci del programma. E com’è noto, i fan continuano a ipotizzare che il favorito della tronista sia proprio Alessio Corvino: “Alessio il moro nel dubbio di essere scelto perché unico rimasto mette le mani avanti per dire “ti dico di no perché se ci fosse stato l’altro avresti scelto lui”, il biondo che torna perché ha capito che piace al pubblico e qualcosa ci guadagnerà. Lei sceglierà il biondo (che magari le dirà di no), Alessio il moro andrà sul trono e noi ci toglieremo sta zavorra di trono di mezzo”.

Lavinia Mauro fa una richiesta prima della scelta a UeD: cosa ha detto, poi la reazione dei corteggiatori

Sono trascorsi ben 7 mesi da quando la tronista si è presentata ai suoi corteggiatori e adesso, a un passo dalla scelta, Lavinia si concede un’altra richiesta. Lo avrebbe reso noto attraverso un video con tanto di scritta: “Sono trascorsi 7 mesi, 214 giorni, 5136 ore, abbiamo attraversato 4 stagioni, abbiamo fatto circa 40 esterne, mi avete sopportata per 114 puntate. So che siete sfiniti, vi chiedo un ultimo sforzo, un’ultima esterna con entrambi, e poi finalmente sceglierò“.

Poi ecco la richiesta esplicita della tronista: “Voglio fare l’ultima esterna per parlarci, per stare insieme un’ultima volta. Poi ci sarà il grande giorno. Ho avuto i miei tempi perché sono stata in crisi, non mi meraviglio del mio percorso, è stato altalenante, ma io sono così. Ci tengo tanto a tutti e due, è stato difficile capire dove andasse il mio cuore. Sono contenta di essere arrivata alla mia conclusione”.

Ovviamente i corteggiatori non potevano che restare spiazzati. In particola modo sembra che a prendere parola sia stato proprio Alessio il biondo: “Era ora, quasi non ci speravo più“. Non resta che attendere che le registrazioni del programma di Maria De Filippi del 1 aprile vadano in onda per svelare l’arcano e scoprire cosa è accaduto prima della fatidica scelta.