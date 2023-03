“Ci siamo”. Uomini e Donne, c’è la scelta di Lavinia. Cosa succede negli studi di Maria

Uomini e Donne, arriva la scelta. Un momento sempre molto atteso ed emozionante non solo per i diretti interessati, ma anche per il pubblico più affezionato di Maria De Filippi. Stando ad alcune indiscrezioni diffuse su BlogTivvu a sua volta riprese secondo quanto emerso dal profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni, nel corso della prossima registrazione avverrà anche una scelta. La notizia nel dettaglio.

Lavinia Mauro pronta alla scelta a UeD. Il Trono Classico è pronto a fare conoscere la nuova coppia del dating show di Maria De FIlippi. “Luca è uscito in esterna sia con Alessandra che con Ilaria. Ha trovato un po’ troppo pesante e “bacchettona. Ilaria e l’ha eliminata. Nicole ha portato in esterna Carlo e c’è stato un altro bacio super passionale, questa volta con lui. Andrea ci è rimasto malissimo”. Si legge sul profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni. Poi il colpo di scena.

Leggi anche: “Cosa mi ha fatto Silvio”. UeD, Gemma Galgani choc: ennesima batosta. Lei racconta tutto





Lavinia Mauro pronta alla scelta a UeD: le indiscrezioni sul Trono Classico

Sempre sul profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni si legge: “Lavinia ha ballato con entrambi oggi in studio, prima con Campoli e poi con Corvino. Alla fine della puntata lei e Gianni hanno ballato una bachata. Non si sono viste esterne ma lei ha chiesto di rivedere entrambi e fare l’ultima prima della scelta“. Quindi secondo le indiscrezioni fin qui raccolte, la puntata di UeD non può che essere seguita dall’inizio alla fine. Per Lavinia il momento della scelta sarà molto significativo. Si ricorda che la 26enne originaria di Roma è stata anche una corteggiatrice del dating show di Canale 5 durante il trono di Nicolò Brigante.

Correva la stagione 2017/2018 di UeD quando Lavinia ha deciso di far parte del gruppo di corteggiatrici del programma, animata dalla speranza di trovare il vero amore. Peccato però che non fu lei la scelta: infatti al tempo la scelta di Nicolò cadde su Virginia Stablum. Ma il grande ritorno della 26enne nello studio televisivo non poteva che essere accolto tra applausi e buoni augurii.

“Nella vita studio Scienze politiche e relazioni internazionali. Mi mancano 6 esami alla laurea e adesso sto preparando questi due esami che ho tra una settimana e sono Spagnolo e Organizzazione e contabilità dell’amministrazione dei servizi pubblici. Speriamo vadano bene”, queste le parole di Lavinia rilasciate per il breve video di presentazione del programma. Siete pronti a scoprire chi sarà il fortunato? Forza Lavinia, siamo tutti con te!