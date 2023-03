Ued, prosegue la storia tra Gemma Galgani e Silvio. Sta attirando le attenzioni del pubblico la relazione tra la popolare dama del Trono Over e il cavaliere che in passato si è messo in mostra per alcune uscite sopra le righe. Nel corso delle settimane l’uomo ha mostrato tutta la sua ‘focosità’ con massaggi ai piedi, facendo spesso battute hot e arrivando a toccare il lato b di Gemma solitamente molto riservata e pudica nelle sue frequentazioni.

Poco tempo fa Gemma è stata attaccata per la sua cronica indecisione nonostante l’attrazione per Silvio. Il cavaliere l’ha messa così alle strette: “Si è parlato anche stavolta di Gemma e di Silvio – ha rivelato Lorenzo Pugnaloni – lui vorrebbe chiudere ma i due hanno deciso di darsi un’altra settimana per vedere come vanno le cose“. Così si è arrivati alla registrazione di ieri, sabato 25 marzo, e sulla loro relazione ne sono uscite delle belle.

La notte di Gemma Galgani e Silvio: roba forte

Ancora una volta è Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram UominieDonneClassiceOver a dare succulente anticipazioni su quanto vedremo presto. Nel trono classico Alessio Corvino è tornato in studio, in settimana aveva chiesto di vedere Lavinia. I due hanno fatto un’esterna, così Alessio Campoli ha dichiarato che per la prima volta ha la sensazione di non essere la prima scelta. Nicole, invece, ha portato fuori Carlo e Andrea e con quest’ultimo c’è stato anche un bacio.

Grande attenzione sul trono Over. Qui infatti i protagonisti sono Gemma Galgani e Silvio che al centro dello studio hanno raccontato cosa è successo in settimana. I due sono stati a casa del cavaliere. Tutto è filato più o meno liscio, fin quando Gemma e l’uomo si sono messi sul divano. Qui la dama si è mostrata un po’ reticente.

A quanto pare i due non hanno dormito insieme. Così Silvio si è lamentato del fatto che “quando lui si raffredda allora lei lo cerca“. Poi due signore si dicono interessate a lui e il cavaliere decide di tenerle. Dunque si fa sempre più dura per Gemma che scoppia a piangere ed esce dallo studio. Tina la rincorre e la fa rientrare. Sul divano, si scopre, Silvio si era presentato a petto nudo e aveva usato il suo eloquio ‘spinto’ e la dama si è come bloccata. Siamo ai titoli di coda?

