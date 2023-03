“Ci siamo lasciati”. UeD, l’addio improvviso della coppia. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato

Negli ultimi anni le coppie che riescono ad instaurare un legame duraturo fuori dal programma Uomini e Donne sono sempre meno. Proprio per questo motivo, dal prossimo anno pare che Maria De Filippi e la redazione vogliano adottare dei cambiamenti per cercare di sbloccare la situazione. Pare vogliano abbassare l’età delle dame e dei cavalieri del trono over, e alzare invece l’età in quello classico. Proprio nelle ultime ore vi è stato l’addio di una coppia creatasi da pochissimo fuori dal programma.

È stata proprio la donna ad avvertire il pubblico, tramite una storia Instagram, della rottura avvenuta tra la coppia. La donna in questione è stata più volte a centro studio in questa edizione di Uomini e Donne, in quanto spesso protagonista di litigi con il cavaliere Riccardo Guarnieri, con il quale aveva intrapreso una frequentazione non andata a buon fine. Fu questo il motivo per cui lei scelse di dire addio al programma, non trovando altri motivi per cui rimanere all’infuori di Riccardo.

Uomini e Donne, addio ad una nuova coppia del programma

Parliamo dunque di Gloria Nicoletti, la quale pare, una volta uscita dal programma, aveva iniziato una relazione con il cavaliere Ivan Di Stefano. Proprio pochissimi giorni fa Ivan aveva rilasciato un’intervista a Tvpertutti.it, nella quale dichiarava di aver dato l’addio a Uomini e Donne proprio per la dama. A quanto pare però la relazione tra la coppia è già giunta al suo termine.

Gloria ha dichiarato, tramite un post sui suoi social network, di essere rimasta molto delusa dall’uomo, non sbilanciandosi però nei dettagli. Pare dunque che il motivo della rottura della coppia risalga ad Ivan e non alla dama, qualcosa non è andato nel giusto verso. La Nicoletti ha inoltre aggiunto nella sua dichiarazione: “Purtroppo in amore non sono fortunata”. Ivan Di Stefano non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione e versione sull’addio annunciato da Gloria.

Ivan Di Stefano era diventato noto al pubblico di Uomini e Donne sin dalle prime apparizioni in studio per l’interesse che aveva dimostrato nei confronti di Tina Cipollari. Anche Tina ricambiò l’interesse e fecero un’esterna insieme, ma subito dopo l’opinionista decise di chiudere la frequentazione con lui a causa del numero elevato di donne con cui aveva intrapreso una conoscenza.