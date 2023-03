Clamorosa esibizione a Uomini e Donne di Gemma Galgani, che ha lasciato senza fiato tantissimi telespettatori e tutti coloro che erano in studio. Le immagini sono state trasmesse dal programma di Canale 5 nella puntata di venerdì 24 marzo, andata in onda su Canale 5. La dama è stata più sensuale che mai e si è improvvisamente spogliata, generando stupore. Anche la stessa Maria De Filippi è sicuramente rimasta sbigottita, ma ancora una volta è stata in grado di far parlare di sé a lungo.

Nelle scorse ore vi avevamo invece annunciato un altro episodio ‘choc’ a Uomini e Donne con Gemma Galgani sempre assoluta protagonista. Il cavaliere Silvio ha toccato il lato B della dama trovando il pronto intervento di Maria De Filippi: “Eh, le hai messo una mano sul lato B. L’ho visto chiaramente, non so però se le telecamere sono riuscite a far vedere questo momento”. La dama ha replicato: “Sì, la sua mano scivola subito“. E la padrona di casa ha rincarato la dose: “Non è scivolata la mano, teneva la presa”.

Uomini e Donne, Gemma Galgani choc: si spoglia all’improvviso

Nell’appuntamento del dating show si doveva dare vita ad una sfilata sexy, dal titolo ‘Ti tolgo il fiato‘. E a Uomini e Donne Gemma Galgani ha preso tutto alla lettera, dato che sono davvero rimasti tutti senza parole. Durante la sua performance in studio, ha voluto rivisitare una delle scene di un grandissimo film internazionale. E non ha avuto nessun accenno di timidezza, infatti è sembrata molto a suo agio e ha deciso di mostrarsi in maniera molto sensuale. Per la gioia anche del cavaliere Silvio.

Ha quindi imitato una scena di Pretty Woman, interpretata da Julia Roberts nella pellicola cinematografica, infatti ha indossato un accappatoio di colore bianco e una sottoveste di colore nero. Ha aperto l’accappatoio facendosi vedere in versione sexy e poi si è seduta su un pianoforte. Ha osservato Silvio in maniera provocante e alla fine della sfilata c’è stato un bacio. Ma non tutti hanno festeggiato questa esibizione, infatti colui che ha pubblicato il video su Twitter ha esclamato: “Cosa ca*** abbiamo appena visto? Questa è storia”.

COSA CAZZO ABBIAMO APPENA VISTO SHSHSHSJSNJS È STORIA#uominiedonne pic.twitter.com/ZxJHSUrQ4N — Boomerissima (@Boomerissima) March 24, 2023

Poi, su invito dell’opinionista Sperti, anche Silvio ha deciso di sedersi sullo strumento musicale e lei si è appoggiata sulle gambe dell’opinionista. Una scena hot, che le ha garantito una moltitudine di voti positivi e praticamente pochissimi voti non eccezionali.