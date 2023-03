A Uomini e Donne un cavaliere ha toccato il lato B ad una dama e subito in studio sono rimasti tutti increduli. A partire da Maria De Filippi, una delle prima ad accorgersi del gesto fatto davanti a tutto lo studio. Poi la padrona di casa ha fatto rivedere le immagini in differita e c’è stata la conferma di quel tocco privato. Doveva essere un semplice abbraccio per dimostrare grande affetto, ma si è trasformato in un momento piccante ed inaspettato. E non sappiamo se avrà conseguenze sul rapporto dei due protagonisti.

Ad invitare i due a ballare erano stati Maria De Filippi e Gianni Sperti, con quest’ultimo che non crede molto alle intenzioni della donna, che non proverebbe molta attrazione nei confronti di colui che sta frequentando. E Uomini e Donne ha assistito all’improvviso a questo comportamento del cavaliere, che ha quindi toccato il lato B della dama generando una discussione in studio. Lui ha comunque provato a difendersi subito, mentre lei ha confermato tutto dicendo che gli scivolerebbe sempre la sua mano su quelle parti del corpo.

Uomini e Donne, un cavaliere ha toccato il lato B di una dama in studio

E lo studio di Uomini e Donne ha quindi guardato con stupore a quel gesto del cavaliere, che senza tentennamenti ha toccato il lato B della dama trovando il pronto intervento di Maria De Filippi: “Eh, le hai messo una mano sul lato B. L’ho visto chiaramente, non so però se le telecamere sono riuscite a far vedere questo momento”. La dama ha replicato: “Sì, la sua mano scivola subito“. E la padrona di casa ha rincarato la dose: “Non è scivolata la mano, teneva la presa, è stata importante e ha voluto far sentire la sua presenza”.

A toccare il sedere di Gemma Galgani è stato il cavaliere Silvio, che messo di fronte alla verità ha dato la sua spiegazione su quell’atteggiamento inatteso: “Il mio approccio è così, una cosa divertente. Non voglio fare chissà cosa, farei un sondaggio tra le signore se pensano che abbia fatto un gesto volgare”. Maria ha quindi concluso così l’argomento hot: “No, no, se c’è una confidenza è diverso”. Poi c’è stato anche un ballo tra i due protagonisti del Trono Over e scopriremo nelle prossime puntate se nascerà davvero una relazione.

Sperti e anche una larga fetta del pubblico non sono convinti dei reali sentimenti di Gemma, che quindi non sarebbe interessata davvero a Silvio. Ovviamente si capirà tutto nei prossimi giorni, quando la loro conoscenza dovrà necessariamente arrivare ad un punto definitivo.