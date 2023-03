Uomini e Donne, caos senza fine: sotto la lente di ingrandimento finisce un’altra dama, a sganciare la bomba è il cavaliere Armando Incarnato. Armando, volto storico del programma, aveva smascherato qualche settimana fa Desdemona: aveva inchiodato la dama grazie a degli audio che rivelavano la strategia della dama per rimanere il più possibile nel programma. Desdemona che aveva fatto sapere di voler querelare Armando Incarnato e Gianni Sperti per la diffusione dei vocali.



“Ho deciso di partecipare alla trasmissione perché la ritenevo una bella occasione- raccontava-. Mi piaceva soprattutto l’idea di mandare un messaggio a tutte quelle donne, come me non più giovanissime, con un matrimonio alle spalle, ma ancora con tanta voglia vivere la vita, che c’è sempre la possibilità di essere felici e di incontrare un nuovo amore, anche a 50 anni! Mai avrei pensato che questa scelta avrebbe portato a tutto questo”.

Uomini e Donne, Armando Incarnato smaschera la dama Paola



E ancora: “Le registrazioni sono state inviate a terzi al solo scopo di ledere la mia immagine e la mia reputazione […] E le conversazioni, il cui contenuto è stato diffuso in maniera non fedele in trasmissione, senza il mio consenso, sono state decontestualizzate e gli si è attribuito un significato diverso rispetto a quello che in realtà avevano. Aver partecipato ad un programma televisivo, non autorizza nessuno a registrare le mie telefonate private ed i miei messaggi, né a diffonderli in assenza di autorizzazione, violando la privacy”.



“Ho conferito mandato al mio legale di depositare querela nei confronti dei soggetti resisi responsabili dell’illegittima registrazione delle mie telefonate e della loro successiva diffusione, comportamento non solo illegittimo e discutibile, ma illegale e penalmente sanzionato. La sottoscritta Bolzano Desdemona ha dato mandato ai suoi legali di agire nei confronti di Gianni Sperti, Alessandro Schiavone e Armando Incarnato”.



In attesa di capire come finirà Armando Incarnato ha attaccato un’altra dama di Uomini e Donne. Si tratta di Paola Ruocco. Secondo le anticipazioni infatti, Incarnato avrebbe accusato anche l’altra protagonista del parterre di avere un agente o un manager. Ennesimo colpo duro per il programma di Maria De Filippi.