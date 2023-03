Brutta notizia a Uomini e Donne per Gemma Galgani, che presto dovrebbe fare i conti con un’altra terribile delusione sentimentale. Pensava di aver trovato l’anima gemella dopo un lungo periodo molto negativo, ma ora rischia di dover tornare con i piedi sulla terra e di incassare un altro durissimo colpo. A svelare tutto in anteprima è stato Lorenzo Pugnaloni, il blogger che gestisce la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, il quale fornisce sempre news sulle registrazioni del dating show.

Infatti, sempre lui ha riferito che Alessio Corvino non si è presentato in studio lasciando di sasso la tronista Lavinia Mauro. E la scelta di lei sarebbe sempre più in bilico, infatti non è da escludere che possa chiudere la sua avventura tv senza avere un nuovo fidanzato. Ma tornando a Uomini e Donne e alle dinamiche di Gemma Galgani, dopo una frequentazione con un cavaliere, quest’ultimo starebbe per darle il benservito. Non resta che aspettare i prossimi giorni per saperne di più, ma siamo in grado già di darvi importanti novità.

Uomini e Donne, per Gemma Galgani delusione enorme in arrivo

Parlando di Uomini e Donne, oltre a soffermarsi su Gemma Galgani, Pugnaloni ha rivelato altri particolari sul Trono Over: “C’è stata la sfilata delle dame e il tema era intitolato: ‘Ti lascio senza fiato’. Paola è stata accusata da Armando di avere un agente/manager ed è nata una polemica lunghissima”. Ma è sull’amica di Ida Platano che si è scoperto qualcosa di molto brutto, infatti la conoscenza con un cavaliere, che sembrava essere promettente, potrebbe concludersi a sorpresa dopo poco tempo.

Nella registrazione del 19 marzo spazio anche a Gemma e al fatto che stia rischiando di interrompere la frequentazione con il cavaliere Silvio: “Si è parlato anche stavolta di Gemma e di Silvio, lui vorrebbe chiudere ma i due hanno deciso di darsi un’altra settimana per vedere come vanno le cose“. Quindi, l’uomo sarebbe ormai in procinto di mollare la dama, però per non lasciare nulla di intentato ha voluto dare un altro po’ di tempo alla Galgani. Ma la situazione è ormai appesa decisamente ad un filo.

Purtroppo tra Gemma e Silvio è difficile trovare un’intesa perfetta, infatti anche nella puntata andata in onda il 20 marzo su Canale 5 sono state confermate le incomprensioni tra i due. Lui vorrebbe che ci fosse maggiore intimità, mentre lei preferisce andare molto cauta.