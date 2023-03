Uomini e Donne, Maria De Filippi senza freni. Così di sicuro non l’aveta mai vista. La conduttrice e signora della tv, regina degli ascolti coi suoi amatissimi programmi, si è lasciata andare ad un gesto davvero insolito nell’ultima puntata del popolare dating show. A provocarlo è stata una battuta di Tina Cipollari, come sempre senza peli sulla lingua e particolarmente quando di mezzo c’è Gemma Galgani.

Nella puntata si sta parlando della frequentazione di Gemma con il cavaliere Silvio, che, a dirla tutta, di cavalleresco non è che abbia poi molto. L’uomo, infatti, continua a tempestare la ‘povera’ Gemma di battute – e a volte pure gesti – volgari e comunque ritenuti inappropriati dalla dama. La frequentazione prosegue, ma il clima non è dei migliori. Poi, quando in studio interviene l’opinionista succede il finimondo e Maria De Filippi non riesce proprio a trattenersi…

Tina Cipollari fa una battuta e Maria De Filippi va ‘ko’

Come detto Gemma Galgani si lamenta del fatto che Silvio non sia mai romantico con lei, ma anzi continua a fare battute volgari. Maria De Filippi ha ricordato che il cavaliere “in determinate circostanze in cui sono vicini lui esordisce con delle frasi che la turbano”. A questo punto Gianni Sperti chiede: “Per esempio?”. E Tina Cipollari commenta: “Fammela vedere“. Appena sentita la frase lo studio esplode letteralmente.

Ma la reazione più clamorosa è quella di Maria De Filippi che finisce per sdraiarsi sulle scale in cui è seduta, letteramente stesa ko dalla battuta di Tina Cipollari. Quest’ultima si giustifica: “Eh, di forte impatto, che vuol dire? Dammi una carezza?”. Intorno a lei tutti ridono a crepapelle. Poi la conduttrice si ricompone e cerca di mettere un po’ d’ordine.

Gemma è turbata dalle frasi dette da Silvio e Tina fa un esempio

“Tina basta per favore” dice Maria De Filippi dopo essersi lasciata andare ad una risata che sinceramente non avevamo mai visto prima. Di sicuro il pubblico sarà stato felicissimo di vedere l’amata conduttrice così divertita dopo un periodo non certo facile per lei. In ogni caso Gemma entra in studio e Gianni Sperti l’accusa: “Hai accettato cose peggiori. Ti stai lamentando per la mancanza di due o tre frasi di romanticismo. Le tue mi sembrano delle scuse”. Poi Silvio rivela che anche Gemma si è avvicinata a lui come mai aveva fatto prima, ma la dama sembra ancora avere delle riserve nei suoi confronti.

