Uomini e Donne, una cosa del genere non si era mai vista: protagonisti il cavaliere Silvio e Gemma Galgani. Nei giorni in cui non si parla che della scelta di Federico ecco che esplode un nuovo caso.



“So che vedermi così ti impressiona. Mi sento l’ultimo come persona. L’ultima volta che ho fatto un pronostico è andata a finire che mi sono arreso”, sono queste le strofe del brano che Alice ha scelto di utilizzare nella sua story apparsa su Instagram in queste ore. Qualcosa che dice molto. Troppo, invece, dice il cavaliere Silvio le ultime frasi del quale hanno fatto impazzire Gemma e i commenti social.

Uomini e Donne, Silvio a Gemma Galgani: “Vorrei leccarti le gambe”



Scrive un’utente: “Perché Maria non sbrocca come con Biagio e altri, dicendo a Gemma che forse se dopo 12 anni trova sempre un problema inesistente, è ora che prenda le sue zampette e se ne torni a Torino insieme alle sue emozioni?”. E ancora: “Sono anni che Gemma si lamenta che non riesce a trovare un uomo che la corteggi come vuole lei, sono anni che elemosina amore”. Ma Silvio non la sta aiutando.



Stando a quanto raccontato, Silvio durante l’ultimo incontro in una spa, avrebbe fatto una proposta piccante a Gemma. Il Cavaliere ha infatti chiesto alla Galgani di “poterle leccare le gambe”, tuttavia la richiesta ha spiazzato la Dama che raccontato tutto: “È un bel signore, molto sportivo. Cosa manca? Il contorno romantico e sentimentale, che non c’è. È tutto proiettato sulla parte fisica, che mi ha un po’ bloccata”.



Gemma ha ammesso di non aver gradito il gesto di Silvio e a quel punto è partita una lunga discussione che potrebbe sfociare nell’addio definito al cavaliere, resta da capire cosa succederà ora tra loro con Gemma che sembra destinata, ancora, a non trovare l’uomo delle sua vita.