Durante la puntata di oggi pomeriggio, giorno 13 aprile, di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha dato vita ad una scena surreale. Tutto è iniziato facendo accomodare accanto a lei l’opinionista Gianni Sperti, entrambi posizionati al centro dello studio. Di fronte, invece, vi era una singola seduta rossa, che è stata poi occupata da Armando Incarnato. Una scena dunque mai vista prima, che ha ovviamente tenuto tutti i telespettatori davanti allo schermo per capirne di più.

Facciamo però un passo indietro. Negli scorsi giorni, durante una puntata di Uomini e Donne, la dama Aurora Tropea ha accusato il cavaliere campano di avere un’agente, il quale gli avrebbe anche fatto fare i provini per partecipare al Grande Fratello Vip. Armando è subito andato su tutte le furie, sentendosi accusato di essere presente nel programma solo per interessi economici. Proprio per questo ha mostrato a Maria De Filippi più volte la sua intenzione di abbandonare una volta per tutte il reality.

Uomini e Donne, Maria De Filippi e la scena surreale a centro studio

A sostenere l’ipotesi di Aurora è stato anche Gianni Sperti. Proprio per questo motivo Maria De Filippi ha voluto mettere entrambi a centro studio. Ha cercato di far calmare la situazione e di non far eliminare l’imprenditore napoletano da Uomini e Donne. Sia Gianni che Maria hanno più volte spiegato ad Armando che è normale che la gente parli di lui, anche talvolta negativamente, in quanto si trova all’interno di un programma televisivo. La discussione pacifica si è poi conclusa con una stretta di mano tra Sperti ed Incarnato.

Ciò che ha maggiormente divertito il pubblico è però accaduto prima dell’entrata in scena di Incarnato. Quando infatti Maria era seduta al centro dello studio Mediaset, ha notato un dettaglio a cui non aveva mai fatto caso prima. Ha esclamato, rivolgendosi all’opinionista: “Qua sembra che ti cada addosso il led. Te l’ho detto Gianni che fa strano”. La De Filippi si è quindi mostrata spontaneamente intimorita e molte persone sui social sono anche rimaste intenerite nel vedere in questo modo la nota conduttrice.

quant'è mini maria che si caga sotto per il led#uominiedonne pic.twitter.com/Kf2HADJGml — ☀️Ross ツ|| amicizia speciale💙✨ (@ironizzando_) April 13, 2023

Armando ha anche chiesto a Maria se potesse chiamare direttamente il conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini, per assicurarsi del fatto che lui non si è mai proposto come concorrente. Nonostante la De Filippi ha affermato più volte di credergli e che non ci fosse bisogno di telefonare al presentatore, il cavaliere ha comunque insistito. Maria ha poi concluso dicendo: “Lo faccio, ma mi sembra tutto esagerato“.