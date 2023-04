A Uomini e Donne Maria De Filippi potrebbe avere già un nome per la futura tronista del programma. C’è infatti stata una candidatura spontanea da parte di una donna famosa, che attualmente sta lavorando alla Rai, la quale non è molto fortunata in amore e per questa ragione ha invocato l’aiuto della conduttrice televisiva. La sua proposta è stata molto sincera e ora spetterà a Queen Mary decidere se sia il caso o meno di effettuarle un provino per inserirla nel dating show di Canale 5.

Al settimanale Nuovo questa aspirante protagonista di Uomini e Donne si è rivolta direttamente a Maria De Filippi. Vorrebbe diventare tronista, anche se ovviamente l’obiettivo da raggiungere è rinviato alla prossima stagione televisiva. Ormai siamo agli sgoccioli, infatti a fine maggio la trasmissione chiuderà i battenti per la pausa estiva e ora ci sono Nicole e Luca a dover fare ancora la loro scelta. Ma l’anno prossimo lei siederebbe ben volentieri sulla poltrona rossa con lo scopo di trovare un fidanzato.

Uomini e Donne, Maria De Filippi riceve proposta da vip per diventare tronista

Dunque, nel corso della sua intervista a Nuovo, si è soffermata anche su Uomini e Donne e ha fatto partire l’appello accorato a Maria De Filippi. Quest’ultima potrebbe anche dire di sì a questo volto Rai come tronista, ma ovviamente bisognerà aspettare qualche mese per la risposta. La comica, attrice e conduttrice in questione ha detto: “I corteggiatori per fortuna non mancano, ma alla mia età non è facile perché gli uomini giusti scarseggiano. Avrei bisogno dell’aiuto di Maria, lei di sentimenti se ne intende e sono certa che mi aiuterebbe a fare la scelta giusta”.

Stiamo parlando di Valeria Graci, che ha 42 anni. Dal 2022 ha iniziato la sua nuova avventura nel programma Citofonare Rai2, condotto da Simona Ventura e Paola Perego. Nello stesso anno è stata concorrente sullo stesso canale di Nudi per la vita. Col duo comico Katia & Valeria, insieme a Katia Follesa, è stata protagonista per anni su Mediaset nelle trasmissioni Colorado Cafè, Zelig Off, Zelig Circus, Sputnik, Scherzi a parte e Zelig. Ora è alla ricerca dell’amore, dopo aver avuto delle delusioni.

Per quanto concerne il suo privato, è stata unita in matrimonio con Simon Russo. Dalla loro unione è anche nato un figlio nel gennaio del 2011, ma poi in seguito i due hanno deciso di dividere le loro strade e di giungere alla separazione.