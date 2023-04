Uomini e Donne, Maria De Filippi sembra sia già a caccia dei nuovi tronisti. Così mentre all’interno dello studio stanno tenendo banco due storie in particolare: la prima legata a Armando Incarnato, accusato da più parti di non essere trasparente. L’altra legata a Nicole, la bionda e bellissima tronista che potrebbe essere costretta a lasciare lo studio prima della scelta a causa di numerose segnalazioni. Trono dove potrebbe presto sedersi Alice Barisciani, la non scelta di Federico Nicotera.



E non solo: tra i tanti nomi che circolano anche quello di Alessio Campoli è uno dei concorrenti più amati dell’ultima stagione. Lo dimostrano non solo i messaggi ma anche gli ascolti della. La prima parte della puntata dedicata alla scelta di Lavinia era stata guardata da 2 milioni e 941mila persone, con share pari al 29,1%. Mentre l’altra parte del dating show era stata vista da 2 milioni e 503mila telespettatori con uno share del 28,2%.

Uomini e Donne, Alessio Campoli avrebbe rifiutato il trono



Quindi, Maria De Filippi era andata molto vicina al 30% di share, un dato meraviglioso. La storia di Alessio Campoli e Lavinia Mauro era stata caratterizzata da alti e bassi; lei, nel giorno della scelta a Uomini e Donne, aveva usato parole abbastanza nette per motivare il desiderio di iniziare una conoscenza fuori dallo studio con Alessio Corvino. Nel dettaglio aveva detto: “Devo seguire il mio cuore”.



E la risposta di lui era arrivata una volta metabolizzata la delusione. “Avevo già un po’ metabolizzato il fatto che poteva andare così. Arrivavo in studio e vedevo le loro esterne e un po’ mi crollava tutto quello che avevo tirato su nell’esterna o durante la settimana. Ovviamente mi dispiace non essere uscito da qua con lei, è chiaro. Però penso che una gioia, una soddisfazione anche per me arriverà”.



Sulla possibilità di salire sul trono Alessio Campoli non ha commentato direttamente ma pare proprio che la situazione non lo entusiasmi. A sentire i ben informati vicino a lui sarebbe infatti pronto a dare un clamoroso due di picche a Maria De Filippi. Uno schiaffo che poche volte la conduttrice ha preso. Ma non è detto che le cose resteranno per sempre così. La strada fino a settembre è lunga.