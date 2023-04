A Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Lavinia Mauro nella giornata di martedì 4 aprile. I telespettatori hanno assistito al fidanzamento tra la tronista e Alessio Corvino, che è stato preferito all’altro Alessio, che di cognome fa Campoli. E poche ore dopo questo evento, è stata fatta una scoperta eccezionale che avrà entusiasmato non solo la ragazza ma anche la stessa Maria De Filippi. Comunque è stata presa anche una decisione strappalacrime sulla non scelta, praticamente storica.

Nonostante a Uomini e Donne la scelta di Lavinia Mauro non sia ricaduta su Alessio Campoli, ha deciso ugualmente di ballare con lui in studio. Una sorta di addio gentile al corteggiatore, che per mesi ha sperato di diventare il suo fidanzato ma invano. Inoltre, a far piacere era stato anche il gesto del pubblico presente al momento della scelta, che aveva iniziato ad usare dei ventagli proprio come fatto da lei in tutto il suo percorso, essendo sempre pervasa da stati di forte ansia.

Uomini e Donne, la bella notizia dopo la scelta di Lavinia Mauro

Adesso è stato il sito Ultimenotizieflash a rendersi conto di una notizia sensazionale su Uomini e Donne. E il merito maggiore è da dare all’ormai ex tronista, infatti la scelta di Lavinia Mauro è stata molto apprezzata dai telespettatori. Ci sono stati tantissimi commenti sui social e quindi si era subito capito che fosse stata seguita da molta gente, ma i risultati giunti dagli ascolti televisivi hanno fornito un quadro ancora più straordinario. E ora vi svisceriamo subito i dati da considerare più che interessanti.

La prima parte della puntata dedicata alla scelta di Lavinia è stata guardata da 2 milioni e 941mila persone, con share pari al 29,1%. Mentre l’altra parte del dating show è stata vista da 2 milioni e 503mila telespettatori con uno share del 28,2%. Quindi, Maria De Filippi è andata molto vicina al 30% di share, un dato meraviglioso. E adesso in tanti seguiranno la sua relazione sentimentale anche al di fuori del programma di Canale 5. E tutti sperano che lei e Alessio Corvino possano durare a lungo insieme.

Alessio Corvino e Lavinia Mauro hanno commentato così l’uscita di scena dal programma: “L’inizio della nostra favola“. E Gianni Sperti è già parso malinconico: “Manchi già Lavinia, mi mancheranno anche le segnalazioni di Alessio”.