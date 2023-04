“La mia favola sei tu”. UeD, Lavinia ha deciso: prima le lacrime poi arriva la scelta. Lo studio ‘esplode’ (VIDEO)

UeD, Lavinia Mauro ha scelto. La tronista romana, 25 anni, è arrivata a una decisione dopo settimane di alti e bassi che l’hanno vista sul punto di mollare tutto e prendersi una pausa di riflessione. Alla vigilia della scelta lei stessa ha ammesso: “Sono trascorsi 7 mesi, 214 giorni, 5136 ore, abbiamo attraversato 4 stagioni, abbiamo fatto circa 40 esterne, mi avete sopportata per 114 puntate. So che siete sfiniti, vi chiedo un ultimo sforzo, un’ultima esterna con entrambi, e poi finalmente sceglierò”.

Tanti i momenti trascorsi con i due corteggiatori Alessio Corvino e Alessio Campoli che sono stati rivissuti in studio. Grandissima l’emozione della tronista nel ripercorrere un cammino importante durante il quale si è creato anche un rapporto con il pubblico. Lavinia ha ricevuto, ad esempio, anche una sorpresa in studio: tutti i presenti infatti hanno tenuto in mano un ventaglio, un oggetto che ha contraddistinto la tronista in questi mesi di trasmissione.

La scelta di Lavinia e la risposta di Alessio

I due Alessio sono stati omaggiati dalla redazione con un video dal titolo “Supereroi” per aver sopportato la tronista, le sue titubanze e marce indietro. Contraddizioni legittime quando si entra nella sfera dei sentimenti. I due corteggiatori hanno ricevuto da Uomini e Donne anche un regalo, un massaggio rilassante. Poi è arrivato il momento della scelta: Lavinia ha parlato prima con Alessio Campoli e, spiegandogli che non era la sua scelta, è anche scoppiata a piangere.

Poi è arrivato il momento più atteso, l’incontro al centro dello studio con Alessio Corvino, l’uomo che è riuscito a conquistare il cuore di Lavinia Mauro: “Fin da quando ero piccola ho sempre sognato la favola e oggi posso dirti che la mia favola sei tu” ha detto con la voce rotta dall’emozione al corteggiatore.

Il discorso di Alessio Corvino è stato un ritornare al passato: “Mesi fa mi fu fatta una domanda e io risposi che il valore del mio sì sarebbe stato legato al fatto che io da qui volevo uscire con una persona con cui mi sarei sentito fidanzato. Quindi io volevo sapere da te se volevi essere la mia fidanzata“. A quel punto ha tirato fuori un pezzo di un puzzle, l’ultimo che mancava per completare il disegno che lui aveva sempre sognato. Poi i due si sono alzati e si sono baciati mentre scendevano i classici petali rossi e la canzone “Your Song” chiudeva una delle storie più belle, per quanto estenuanti, di Uomini e Donne.

