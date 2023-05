Uomini e Donne, Gianni Sperti insultato e minacciato. Sono giornate letteralmente infuocate nel dating show di Maria De Filippi. Forse è la bella stagione che arriva, ma a quanto pare i protagonisti del programma di Canale 5 sono particolarmente su di giri ultimamente. Dagli scontri tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli – a proposito la tronista è stata presa di mira pure dall’ex opinionista Karina Cascella – a quello tra Armando Incarnato e Aurora Tropea: il pubblico ha di che ‘divertirsi’.

Anche Gianni Sperti recentemente si è espresso in modo netto sia su Nicole Santinelli sia su Aurora Tropea. Da settimane ormai quest’ultima e Armando si stanno affrontando a muso duro tra reciproche accuse e attacchi personali anche pesanti. La dama sostiene che il cavaliere partenopeo abbia una fidanzata nel suo paese d’origine e che il suo comportamento a UeD sia tutt’altro che cristallino. Gianni, dal canto suo, ha più volte criticato Aurora. Ora, però, la situazione si fa seria: l’opinionista è stato vittima di insulti e minacce.

Insulti e minacce, Gianni Sperti non ci sta e pubblica tutto

Non è la prima volta che i personaggi tv più famosi ricevono ‘attenzioni’ particolari da parte di hater o peggio. Stavolta, però, si è superato il limite e Gianni Sperti ha deciso di reagire. In alcune story sul suo profilo Instagram l’opinionista di Uomini e Donne ha rivelato di aver ricevuto insulti e messaggi minatori: “Ho deciso di pubblicare una delle tante minacce che ricevo. Un fan non può arrivare a tanto. A buon intenditor poche parole”.

Ma quale è il messaggio in questione? Sentite qua: “Pezzo di me*** lascia perdere Aurora, hai capito? Sono stato chiaro? Te ne pentirai. Smettila di insultare Aurora”. A quanto pare gli attacchi che Gianni Sperti ha indirizzato alla dama non sono piaciute all’autore di questi insulti e minacce. Parole scritte in una chat privata che l’opinionista ha riportato nelle sue story facendone lo screenshot. Il popolare protagonista di UeD ha anche fatto vedere come la persona in questione abbia cercato di videochiamarlo.

Dopo il lungo sfogo Gianni Sperti ha scritto: “P.S.: non ho paura di niente e di nessuno“. Non è chiaro se l’opinionista abbia deciso di segnalare l’autore del messaggio alla polizia postale, probabilmente nelle prossime ore se ne saprà di più. Di sicuro il collega di Tina Cipollari non si è fatto intimidire da questi messaggi e, potete scommetterci, continuerà a dire la sua. Anche su Aurora Tropea.

