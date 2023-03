“Falsa, ti ho sentito”. UeD, Armando incastra Aurora Tropea. Si scopre la verità e cala il gelo

UeD, Armando Incarnato attacca Aurora Tropea. Fin dal suo ritorno nel dating show di Maria De Filippi la storica dama ha subito diversi attacchi. Nei giorni scorsi i riflettori sono stati puntati su Gemma Galgani che è alle prese con un cavaliere particolarmente focoso, Silvio, e su Federico Nicotera. Il tronista è giunto al termine del suo percorso e ha scelto Carola per il sommo dispiacere di Alice. Ora, però, è Aurora che fa parlare di sé.

La dama ha fatto una rivelazione nei giorni scorsi. “Ho perso una mia carissima zia – ha dichiarato a Uomini e Donne Magazine – mia madre ha fatto un incidente quasi mortale dal quale miracolosamente è uscita indenne, io ho scoperto di avere un tumore quasi per caso”. Negli ultimi giorni, tuttavia, Aurora Tropea è stata presa di mira prima da Gianni Sperti e poi da Armando Incarnato. Sotto accusa ci sono alcune dichiarazioni che la dama ha rilasciato contro il programma e non solo.

Armando Incarnato attacca pesantemente Aurora Tropea

In particolare il cavaliere partenopeo ha accusato Aurora Tropea di aver parlato male del programma: “Più parli e peggio è. Dire che ci sono persone che vengono pagate per parlare male non è andare contro il programma? Come sei falsa”. Di fronte a queste accuse la dama si è però difesa, chiarendo di non aver mai criticato il programma.

“Non ho mai parlato male del programma, semmai di alcune persone che mi hanno fatto molto male” ha spiegato Aurora Tropea. Ma le accuse di Armando Incarnato non sono le uniche che la dama ha dovuto affrontare. Anche Roberta Padua ha avuto da ridire sulle critiche di Aurora perché lei è interessata a uomini più giovani. La dama ha poi aggiunto: “Con le persone più grandi riesco a relazionarmi meglio, non riuscirei a rapportarmi con un ragazzo più piccolo di me”.

A questo punto anche Gianni Sperti ha accusato Aurora Tropea: “È molto brava a puntare il dito sulle altre”. Poi l’opinionista ha dichiarato che la dama avrebbe addirittura denunciato il programma. Ma lei ha smentito tutto: “Ho denunciato quell’uomo che mi aveva diffamato“. “Hai detto che prendiamo dei soldi per stare qua dentro, di me Gemma e Ida – l’ha attaccata Armando – Ti apprezzerei se chiedi scusa, ecco perchè non puoi essere perdonata”. Pronta la risposta della dama: “Mi hai deriso con un uomo che mi stava diffamando”.

Armando ha poi accusato la dama di aver rivelato anticipazioni ad un giornale: “Tutto quello che sto dicendo è scritto”. “Sei un uomo infelice, perchè sei così aggressivo” la risposta di Aurora. Poi anche Tina Cipollari ha attaccato la dama: “Il tuo difetto è quello di accusare gli altri, hai accusato lei, poi hai lasciato il numero a uomini più giovani”.

