Momenti drammatici quelli vissuti da una protagonista di Uomini e Donne, che ha dovuto fare i conti con una grave malattia, un lutto terribile e il rischio che potesse dire addio anche ad una delle persone più importanti della sua vita. Un vero e proprio incubo per Aurora Tropea, che ha dovuto fare i conti con un tumore. E ha spiegato nei dettagli cosa le è successo, in particolare come ha scoperto di avere questo brutto male, e anche cosa ha dovuto sopportare con problemi serissimi in famiglia.

In tanti si erano domandati come mai fosse andata via da Uomini e Donne e fosse poi scomparsa dalla circolazione. Aurora Tropea ha lottato con forza contro un tumore e ha dovuto elaborare anche una perdita devastante. Solo adesso che è ritornata nel dating show di Maria De Filippi, infatti la vedremo in studio nelle prossime puntate che verranno trasmesse più in là, se l’è sentita di raccontare tutta la sua tremenda storia e ovviamente il pubblico si è subito stretto attorno a lei.

Uomini e Donne, Aurora Tropea colpita da un tumore

Un dramma inimmaginabile per la dama di Uomini e Donne, Aurora Tropea, che si è soffermata sul tumore nel corso della sua intervista a Uomini e Donne Magazine. Ora però è molto fiduciosa su ciò che la aspetta in futuro: “La vita mi ha dato una seconda possibilità ed è cambiato qualcosa nel mio profondo. Fuori dal programma mi sono concessa solo una pizza con un uomo, ma niente più. Sono più serena, sono una donna sempre sorridente, semplice, che ha imparato a farsi scivolare addosso le cose”.

Ma ovviamente le dichiarazioni più importanti sono state quelle sui suoi problemi fisici e non solo: “Ho perso una mia carissima zia – ha detto Aurora -, mia madre ha fatto un incidente quasi mortale dal quale miracolosamente è uscita indenne, io ho scoperto di avere un tumore quasi per caso. Mia cugina, a cui sono molto legata, si è tolta una cisti sul sopracciglio e hanno scoperto che era in realtà un tumore molto aggressivo, così ho deciso anch’io di farmi controllare. Ho fatto una mappatura dei nei (esame che consiglio di fare a tutti) e di conseguenza me ne hanno tolto uno”.

E poi ha concluso nelle sue dichiarazioni a Uomini e Donne Magazine: “Con l’istologico è venuto fuori che si trattava di un tumore maligno che si era ramificato e se non mi fossi fatta controllare in tempo, avrei probabilmente perso la mia gamba“.