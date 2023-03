Uomini e Donne, nelle ore scorse era circolata la notizia della denuncia per stalking ai danni dell’ex tronista Federica Aversano, ora arriva la risposta. “Aversano, difesa dagli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, risponde di reati quali molestie, atti persecutori, vessazioni, violenza ed altro ancora secondo l’esposto presentato dal suo ex che ha deciso di chiudere così, con una coda giudiziaria, una relazione diventata nel tempo quantomeno burrascosa”, si legge sulle colonne del Corriere della Sera che riporta la notizia sulla sua edizione on line.



E ancora: “Accompagnato dal suo avvocato Goffredo Grasso si è reso pertanto artefice di una denuncia in cui sarebbero circostanziati episodi adesso al vaglio dei magistrati. Fatti da provare e verificatisi nel tempo, anche quando la giovane showgirl casertana calcava le scene da fotomodella e da protagonista della trasmissione di Maria De Filippi.”

Uomini e Donne, Federica Aversano di difende dalle accuse



In merito alle denunce di stalking dell’ex tronista casertana, Federica Aversano ha deciso di intervenire personalmente, pubblicando su Instagrma delle stories, in cui rivelava come stanno le cose: “Sono uscite notizie assurde. Le denunce ci sono da ambo le parti e non sono quelli gli articoli di riferimento. C’è un bambino saranno denunciate tutte le persone che diranno menzogne a riguardo”.



Federica Aversano aveva deciso di lasciare in maniere spontanea Uomini e Donne. “Quando senti di non stare nel posto giusto ci vuole coraggio ad andare, quando senti di non poter dare il meglio di te lasciare è l’unica cosa giusta da fare. E poi ci vuole coraggio a lasciare che a restare. Ti dico sì, sapevo di non poter dare il meglio di me e va detto che non ero proprio serena in generale nella mia vita privata”.



Federica aveva aggiunto: “Non mi voglio sempre bene, dovrei farlo in tante altre occasioni ma sono più serena adesso”. A Uomini e Donne Magazine aveva tirato in ballo anche Matteo Ranieri: “Bello come il sole, lui mi aveva presa e mi distraeva dalle cose che non andavano nella mia vita privata. Mi dava la carica e insomma lui mi piaceva ed era tanto che non mi piaceva una persona in quel modo”.