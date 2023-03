Dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo il palinsesto Mediaset ha subito diversi cambiamenti. Coinvolta in prima persona naturalmente la moglie Maria De Filippi, i cui programmi sono ancora comprensibilmente bloccati. Il da quel 24 febbraio, quando la notizia della morte del giornalista è arrivata, i programmi della De Filippi sono stati cancellati.

Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te non vanno in onda da venerdì 24 febbraio, giorno della scomparsa di Maurizio Costanzo. Una scelta aziendale presa per rispetto della conduttrice Maria De Filippi colpita dal lutto per il marito e giornalista che nel corso della sua carriera ha rivoluzionato la televisione italiana.

Maria De Filippi, chi la sostituisce se non torna a lavoro

Bloccate, ovviamente, anche le registrazioni delle trasmissioni condotte da Maria De Filippi. Amici, C’è posta per te e Uomini e Donne andranno in onda dopo il ‘periodo di lutto’ mentre non è ancora dato sapere quando riprenderanno le registrazioni delle nuove puntate. Uomini e Donne e Amici dovrebbero riprendere con la messa in onda delle puntate già registrate da lunedì 6 marzo 2023.

Secondo quanto riportano alcuni siti di informazione, il 5 marzo dovrebbe andare in onda la puntata di Amici saltata il 26 febbraio. Nell’ipotesi che Maria De Filippi volesse prendere un periodo di pausa dal lavoro chi prenderebbe il suo posto? Per quando riguarda Amici, in passato la conduttrice era stata sostituita da Luca Zanforlin. Ultimamente, invece, a sostituire la conduttrice nelle puntate del lunedì ci aveva pensato Lorella Cuccarini.

C’è Posta Per Te, come confermato anche dai promo torna in onda sabato 4 marzo 2023 su Canale 5. Difficile invece trovare una sostituta per Uomini e Donne, che in questo periodo si avvia alla scelta dei due tronisti. In un articolo, il sito Donna Pop ha azzardato una sostituzione con Raffaella Mennoia, storica collaboratrice, autrice di Uomini e Donne e Temptation Island e grande amica di della conduttrice Mediaset.