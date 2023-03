C’è Posta per te, quando torna in onda e ospiti ultime puntate. La morte di Maurizio Costanzo è stata un colpo al cuore per tanti italiani e ovviamente ha rappresentato un grandissimo dolore per i suoi affetti più cari. Tra i più scossi c’è stata sicuramente la moglie Maria De Filippi, che ha deciso di sospendere i suoi programmi fin dal giorno della scomparsa del marito. Stop dunque ad Amici e Uomini e Donne, con il pubblico che si chiede quando toreranno i loro show preferiti.

A quanto pare il dating show e il daytime del talent riprenderanno presto, ovvero lunedì 6 marzo. Decisa anche la data per C’è Posta per Te che andrà in onda sabato 4 marzo. Mediaset, tuttavia, ha fatto una scelta particolare, ovvero quella di tagliare e ridimensionare la puntata per non mostrare momenti in cui Maria De Filippi appare felice. La puntata, infatti, era stata già registrata. Infine la puntata domenicale di Amici tornerà sugli schermi domenica 5 marzo.

Gli ospiti della nuova puntata di C’è Posta per Te

Dunque Maria De Filippi tornerà in onda dopo la morte del marito Maurizio Costanzo. E lo farà sabato 4 marzo con la puntata di C’è Posta per te inizialmente prevista per il 25 febbraio. In quel giorno, però, al suo posto è stata trasmessa una puntata del Maurizio Costanzo Show. Presto vedremo quindi le ultime due puntate del popolare show del sabato sera di Maria, prima che inizi, sabato 18 marzo, il Serale di Amici.

Grandi ospiti per le ultime due puntate di C’è Posta per Te. Sabato 4 marzo saranno in studio il cantante Marco Mengoni, fresco vincitore al Festival di Sanremo, e l’amatissimo conduttore tv Gerry Scotti. I due seguiranno i casi e le storie degli ospiti sostenendoli e, come sempre, facendo anche delle sorprese e probabilmente dei doni.

Nell’ultima puntata di C’è Posta per Te, in onda sabato 11 marzo, ecco tre dei protagonisti della fortunata serie “Mare fuori”. Stiamo parlando di Giacomo Giorgio, l’attore che interpreta Ciro, uno dei figli del potente boss don Salvatore Ricci. Poi ci saranno anche Kubra, interpretata da Kyshan Wilson e il comandante, ovvero Carmine Recano, insomma puntata imperdibile per gli amanti della fiction in onda su Rai2. Ma non è finita: Maria De Filippi ospiterà infatti anche Tiziano Ferro, che dire? Un appuntamento davvero ricco!

