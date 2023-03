Uomini e Donne, dopo la morte di Maurizio Costanzo arrivano le parole di Gianni Sperti; solo pochi giorni fa l’opinionista aveva commosso tutti con le sue parole su Maria De Filippi. Gianni, infatti, aveva fatto una solenne promessa a Maria De Filippi. Una giornalista gli aveva chiesto: “C’è qualcosa che vuoi dire a Maria?”. E lui senza alcun tentennamento aveva risposto con la voce commossa: “Che non l’abbandonerò mai, mai”. Una vicinanza totale. Queen Mary, del resto, era apparsa molto provata e addolorata come sottolineato anche da Tina Cipollari.



“La abbraccio e sono sicurissima che in questo momento è veramente disperata. Disperata perché ha perso un grande compagno, un grande uomo, una grande persona. Purtroppo siamo tutti davvero disperati”, aveva dichiarato l’opinionista di Uomini e donne. Ora però, le nuove parole di Gianni Sperti suonano da monito e da avvertimento.

Leggi anche: “Cosa le sta succedendo”. Maria De Filippi, l’allarme di Tina Cipollari dopo la morte di Costanzo





Uomini e Donne, Gianni Sperti: “Lo spettacolo deve continuare”



Sulla sua pagina Instagram ufficiale ha scritto: “The show must go on… Come avrebbe voluto Maurizio”. Un invito a rialzarsi come, qualche ora prima, aveva fatto Fiorella Mannoia: volto storico del programma. “È stato scritto tutto, e di tutto da tutti come doveva essere. Adesso viviamo”. Il dolore per la morte di Maurizio Costanzo durerà ancora a lungo.



Come si intuisce dal tenore dei messaggi: “Questo è uno di quei momenti che avremmo voluto non arrivasse mai. Addio ad un grande uomo, un capostipite della tv, un rivoluzionario, un onesto cittadino e un coraggioso giornalista che non si è mai arreso e ha combattuto anche le sfide più insidiose contro l’omertá. Un abbraccio a Maria e a tutta la sua famiglia”.



E ancora: “Mi spiace tanto per Maria! Posso solo immaginare quello che sta passando ora. Il loro legame era basato su una complicità che poche coppie hanno, una grande stima reciproca e un amore che andava oltre tutto, pure l’età. Maurizio è stato un grande giornalista ma anche un mecenate per moltissimi compresa sua moglie”.