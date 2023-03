Il dolore per la perdita di Maurizio Costanzo non se ne andrà presto; marito, compagno di vita, confidente e anche guida all’interno del mondo della televisione: per Maria De Filippi un colpo durissimo come racconta Tina Cipollari. In questi giorni la De Filippi ha dovuto affrontare di tutto, persino i selfi chiesti alla camera ardente di Maurizio Costanzo. La scena, documentata dai video rimbalzati sui social, mostra Maria De Filippi fermarsi brevemente con gli ammiratori arrivati per l’addio al giornalista, stringere molte mani e prestarsi con garbo anche ad alcuni selfie.



Una richiesta giudicata più che invadente e inopportuna da molti utenti di twitter: “Ho appena visto uno farsi un selfie con Maria de Filippi nella camera ardente di Maurizio Costanzo. Forse la migliore rappresentazione della decadenza morale di una intera generazione”, scrive il giornalista Andrea Pennacchioli. Ma i commenti degli utenti erano ben più tranchant.

Maurizio Costanzo, Tina Cipollari e il dolore di Maria De Filippi



“Ma siete cresciuti come bestie per chiedere un selfie a Maria de Filippi in queste circostanze. Nella camera ardente, davanti alla bara di suo marito. Follia . SCHIFO”. O ancora: “Agli imbecilli che chiedono il selfie alla moglie durante la camera ardente a 1 metro di distanza dalla bara del marito auguro che gli si incastri il pedale del freno nel tappetino mentre guidano sul Raccordo Anulare e che li accolga solamente il guard-rail a lato della strada”.



Anche questo ha pesato su Maria De Filippi con Tina Cipollari che ha raccontato tutte le difficoltà del momento. Nelle ore scorse Tina ha avuto modo di rilasciare delle brevi dichiarazioni ai giornalisti, dove tra le altre cose ha parlato del suo rapporto professionale con Costanzo e non ha nascosto la sua preoccupazione per Maria De Filippi. “La prima volta che sono arrivata lì ero emozionata, ero spaventata”.



“C’era un cast di persone già famose da tempo. Io sono arrivata lì a Buona Domenica e lui mi disse: ma come, da Maria ne fai di tutti i colori e adesso sei emozionata?”. Poi su Maria: “Intanto la abbraccio e sono sicurissima che in questo momento è veramente disperata. Disperata perché ha perso un grande compagno, un grande uomo, una grande persona. Purtroppo siamo tutti davvero disperati”, ha dichiarato l’opinionista di Uomini e donne.