Ora non ci sono più dubbi: Maria De Filippi ha preso la sua decisione su Amici 22. Dopo la morte dell’amato marito Maurizio Costanzo, i cui funerali si sono svolti lunedì 27 febbraio, tutta la programmazione inerente le trasmissioni della conduttrice televisiva è stata sospesa. Ma ora inevitabilmente bisognerà tornare a riprendere l’attività lavorativa. Già nelle scorse ore vi avevamo riferito della possibilità che lunedì 6 marzo potessero tornare in onda i daytime del talent show e le puntate di Uomini e Donne.

Ora si è scoperto un tassello in più, infatti Maria De Filippi e Mediaset hanno optato per una decisione importante riguardante Amici 22. Restano invece ancora dei dubbi in merito a C’è posta per te di sabato 4 marzo, infatti non è dato sapere se la puntata sarà mandata regolarmente in onda oppure si proseguirà con lo stop anche per questa settimana. Ma torniamo alle vicende degli allievi della scuola e vediamo cosa sta per succedere nelle prossime ore, stando a quanto rivelato da Blastingnews.

Maria De Filippi, la decisione su Amici 22

Inevitabilmente, nonostante il dolore immane che sta vivendo in questi giorni, Maria De Filippi deve farsi trovare pronta e la decisione presa su Amici 22 è anche frutto del suo immenso coraggio e della sua grande forza di volontà. Si dice che the show must go on, cioè lo spettacolo deve andare avanti, e così succederà anche su Canale 5. Dopo un giustissimo e doveroso tributo a Costanzo e il rispetto del lutto di Queen Mary, il palinsesto Mediaset sta per ricomporsi nella sua forma originaria.

Il sito Blastingnews ha riferito che la registrazione della prossima puntata di Amici 22 si terrà venerdì 3 marzo, quindi non sono previsti ulteriori stop. E sarà tra l’altro un appuntamento delicato e molto importante, infatti scopriremo quali saranno gli ultimi allievi che riusciranno a raggiungere il serale e quindi la fase finale del programma. In bilico restano NDG, Niveo, Piccolo G, Cricca, Aaron, Benedetta e Megan. E sappiamo anche cosa succederà nell’appuntamento di domenica 5 marzo.

Quindi, domenica 5 marzo sarà trasmessa la puntata che non è andata in onda il 26 febbraio per la morte di Maurizio Costanzo. Assisteremo quindi all’eliminazione di due protagonisti della scuola, ovvero Paky e Mezkal.