La richiesta dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo. I funerali solenni del conduttore scomparso il 24 febbraio si sono stati celebrati nella Chiesa degli Artisti di Roma. Tantissimi gli omaggi floreali, tra cui la corona di rose rosse e athorium della moglie Maria De Filippi e quella di fiori gialli e rossi inviata dalla squadra delle Roma, di cui il giornalista era grande tifoso.

Ai funerali, accanto a Maria De Filippi, c’era una donna con i capelli scuri e lunghi e gli occhiali da sole. Si tratta di Raffaella Mennoia, storica collaboratrice e amica della conduttrice Mediaset. In questo momento di grande dolore la sua amica le è stata accanto insieme al figlio che la conduttrice aveva adottato con il giornalista.

La richiesta di Raffaella Mennoia dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo

Le due si conoscono da anni, da quando è andata in onda la prima edizione di Amici (quella in cui i ragazzi parlavano in studio) e della cerchia dei giovani c’era proprio lei. Raffaella Mennoia è autrice di Temptation Island, Uomini e Donne ed è stata anche postina di C’è posta per te. Raffaella Mennoia è considerata la spalla destra di Maria De Filippi e oltre al lavoro, le due sono legate da un profondo legame di amicizia.

Per questo motivo Raffaella Mennoia ha voluto scrivere un messaggio sui social. Una richiesta rivolta a tutte le persone che la seguono. “Ciao a tutti, vorrei ringraziare tutti per le parole di grande affetto di questi giorni. Non scriverò nulla rispetto ai molti pensieri che si sono rincorsi. È stato scritto tutto e di tutto da tutti, come doveva essere, ed è stato. Adesso viviamo. Grazie”.

Raffaella Mennoia, amica, storica collaboratrice di Maria De Filippi e autrice televisiva di programmi prodotti dalla Fascino, la società di produzione di proprietà della conduttrice Mediaset era molto legata a Maurizio Costanzo e per questo motivo ha voluto fare la richiesta ai suoi fan. Vivere, perché solo così si può portare avanti il ricordo del grande giornalista scomparso. Ogni estate l’autrice trascorre le vacanze all’Argentario, dove il giornalista e la conduttrice hanno una villa.