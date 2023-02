Lunedì 17 febbraio si sono svolti i funerali di Maurizio Costanzo. Il corteo funebre, partito dal Campidoglio dove sabato e domenica è stata allestita la camera ardente, è giunto alla chiesa dopo un lungo viaggio per le vie di Roma che ha toccato anche il quartiere Prati, dove il giornalista e conduttore viveva e lavorava.

Dopo i funerali il corteo funebre per Maurizio Costanzo è arrivato fino al teatro Parioli, ‘tempio’ del suo longevissimo talk show. Poi l’ultimo viaggio fino al cimitero del Verano dove il giornalista e conduttore è stato tumulato. Maurizio Costanzo è morto lo scorso venerdì 24 febbraio ad 84 anni nella clinica Paideia di Roma, dove era ricoverato da qualche settimana.

Funerali Maurizio Costanzo, chi è la donna accanto a Maria De Filippi

I funerali solenni sono stati celebrati nella Chiesa degli Artisti di Roma. Tantissimi gli omaggi floreali, tra cui la corona di rose rosse e athorium della moglie Maria De Filippi e quella di fiori gialli e rossi inviata dalla squadra delle Roma, di cui il giornalista era grande tifoso.

Tanti, tantissimi i volti noti che hanno voluto presenziare al funerale di Maurizio Costanzo. Tra questi l’ad di Mediaset, Piersilvio Berlusconi, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, Amadeus con la moglie Giovanna, Pino Insegno, Carlo Conti, Mara Venier, Christian De Sica con Silvia Verdone. Ma anche il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, Giorgio Panariello, Ultimo, Alex Britti, Vladimir Luxuria. Una lista infinita, ma anche persone comuni. Ed è stata proprio una donna che ha catturato l’attenzione dei media.

Ai funerali, accanto a Maria De Filippi, c’era una donna con i capelli scuri e lunghi e gli occhiali da sole. Si tratta di Raffaella Mennoia, storica collaboratrice e amica della conduttrice Mediaset. Le due si conoscono da anni, da quando è andata in onda la prima edizione di Amici (quella in cui i ragazzi parlavano in studio) e della cerchia dei giovani c’era proprio lei. Raffaella Mennoia è autrice di Temptation Island, Uomini e Donne ed è stata anche postina di C’è posta per te.