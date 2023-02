Maurizio Costanzo, chi sarà il suo erede. In questi giorni il mondo dello spettacolo sta salutando colui che ha cambiato modo di fare televisione e non solo. Nella giornata di ieri si è celebrato il funerale del marito di Maria De Filippi e oltre ai numerosi e commoventi messaggi di colleghi e amici ci sono state anche alcune polemiche. Come quella per i selfie che alcune persone hanno chiesto a Maria incuranti della delicatezza del momento.

Polemiche che hanno investito anche Michelle Hunziker e Belen Rodriguez. Le due conduttrici non hanno fatto alcun tributo pubblico per il giornalista scomparso, che in passato ha dato parecchio spazio alle due, e non sono state avvistate al funerale. C’è stato poi un momento in cui Maria De Filippi ha sorriso durante l’omelia di don Walter Insero. È stato quando il sacerdote ha ricordato la proverbiale golosità del giornalista: “Ogni tanto so che gli veniva spacciato un po’ di cioccolato fondente di nascosto…”.

Chi sarà l’erede di Maurizio Costanzo: pareri discordanti

In questo momento tanti si chiedono chi sia l’erede di Maurizio Costanzo. Secondo Carlo Freccero, intervenuto su TvBlog, non ci sono dubbi: “Chi è l’erede di Costanzo? La De Filippi ha estremizzato Costanzo. Sino all’ultimo giorno dell sua vita, Costanzo non ha fatto che ringraziare la sorte di aver vissuto i suoi ultimi anni con Maria. Costanzo ha avuto 4 mogli e molte storie, ma si trattava di legami sentimentali. Con Maria è scattata una sorta di simbiosi basata sui comuni interessi professionali”.

“Maria ha dichiarato molte volte che il marito rappresenta il suo interlocutore privilegiato nella stesura dei programmi – ha proseguito Carlo Freccero – E devo dire che è stata bravissima nell’indirizzare l’intuizione di Costanzo per estrarre spettacolo dalla vita e dal vissuto. La sua bravura consiste nell’aver elaborato dei veri e propri format strutturati che affondano le radici nella dimensione del quotidiano. Maurizio Costanzo esibisce il varietà della vita, Maria De Filippi esibisce il racconto melodrammatico della vita“.

#lavitaindiretta vola con più del 22% ricordando #MaurizioCostanzo l’altra invece con #Pomeriggio5 e un Claudio Lippi che sotto effetto di sostanze😀😀 li dice che lei è l’erede di #Costanzo fa appena il 15% #ascoltitv — 💋💋araba fenice (@arabafenice1977) February 28, 2023

Ho visto un video di Claudio Lippi che dice seriamente a Barbara D’Urso che LEI è l’erede di Maurizio Costanzo o sono solo le troppe medicine di questi giorni? — Miriam (@LaGrevia) February 27, 2023

Claudio Lippi ha detto che Barbara D’urso è l’erede di Maurizio Costanzo. pic.twitter.com/7S8GWghhlF — Samuele (@SamueleDex) February 28, 2023

Non la pensa allo stesso modo Claudio Lippi che a Pomeriggio 5 si è rivolto così a Barbara D’Urso: “Sei l’erede di Maurizio Costanzo, hai sdoganato certi temi in tv”, facendo riferimento a temi come l’omofobia trattati con gente comune. “Maurizio – le parole del conduttore – è stato soprattutto un grande uomo che ha usato la televisione per sdoganare alcuni argomenti in tempi difficili e tu Barbara ne sei l’erede”.

“In televisione – dice ancora Lippi – Maurizio Costanzo ha trattato e sdoganato temi come la depressione, l’anoressia, l’omosessualità, le malattie rare, ha parlato di diritti umani proprio come continui a fare tu Barbara. Tu sei l’unica donna, tra l’altro, che porta avanti questi argomenti perché ci credi come ci ha creduto lui”. Numerosi i commenti sui social a riguardo.

