In molti hanno fatto caso a quel bel sorriso di Maria De Filippi durante il funerale di Maurizio Costanzo. Una parentesi brevissima di serenità per la conduttrice televisiva in un pomeriggio intenso di tormento e dolore. È stato un funerale cattolico alla Chiesa degli Artisti di Roma, tantissimi gli amici che hanno voluto porgere un ultimo salute ad un grande della tv italiana. E le tante telecamere, naturalmente, hanno ripreso tutto, dalle lacrime, a quella meravigliosa risata di Maria. Ma cosa è successo?

È il parroco che sta dicendo la messa a rubare un attimo di gioia alla moglie di Costanzo. “Ogni tanto so che gli veniva spacciato un po’ di cioccolato fondente di nascosto…”, svela don Walter Insero nell’omelia ricordando la passione per i dolci del marito. È proprio a quel punto che nella diretta tv si vede Maria De Filippi sorridere per poi voltarsi verso Piersilvio Berlusconi, che la accarezza.

Leggi anche: “Perché ha fatto quel selfie”. Maria De Filippi e quel momento alla camera ardente





Il sorriso di Maria De Filippi durante il funerale di Maurizio Costanzo

Tutti sanno che la conduttrice e suo marito avevano parlato dei peccati di gola di Costanzo durante un’intervista del 2018: “Lui è in un regime di dieta fissato da una nutrizionista. Il patto è che lui ha diritto a ‘un pochino’ di gelato”, le parole di Maria a “Che tempo che fa”. E ancora Maria a riguardo: “Adesso vi faccio vedere quanto è il ‘pochino’ di gelato che lui mangia”, mostrando quindi quattro confezioni piene di gelato.

A quel punto era stato Maurizio Costanzo a rispondere a tono, dicendo: “Di quelle scatole, solo una mi riguarda. Le altre sono di Maria. Non è nemmeno vero gelato, è una pantomima: perché non ha neanche lo zucchero. Il gusto preferito? Nel mio caso è semplice: è il cioccolato. Per lei – dice indicando la moglie – si va dalla castagna al cocco, al limone…”.

la tenerezza ironica dell’espressione di Maria De Filippi mentre il prete ricorda quando Maurizio Costanzo mangiava la cioccolata di nascosto ❤️#mauriziocostanzo pic.twitter.com/slgSXHjEiZ — clarissa insolia (@avvclarinsolia) February 27, 2023

“Ti faccio vedere il poco gelato di Maurizio!”



– Ricordiamo anche l’autoironia di #MaurizioCostanzo con questo momento indimenticabile insieme a Maria De Filippi a #CTCF da @fabfazio ❤️

pic.twitter.com/HKqaXSeO6K — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 24, 2023

Probabilmente Maria, ascoltando le parole del parroco, potrebbe aver rivisto nella sua mente, questa piccola scenetta in casa sua e un sorriso gli è uscito naturale. Oppure di quella volta che disse: “Gli ho appena beccato cinque caramelle Rossana e tre Nutella Biscuits nascosti nel portaocchiali. Solo che lui nega. Sostiene che non fossero nascosti”. Ben venga quindi un po’ di ironia anche in un momento terribile come questo.

Leggi anche: “Maria, ti faccio una promessa”. Funerali Costanzo, Gianni Sperti e il messaggio da brividi