Prima dei funerali di Maurizio Costanzo, quando si era ancora alla camera ardente, Maria De Filippi è stata costretta a farsi dei selfie con alcune persone che le hanno chiesto di immortalarsi insieme. E le polemiche sono immediatamente esplose, con tanta gente che ha condannato quei gesti. In particolare, Selvaggia Lucarelli ha esclamato: “Il selfie con la vedova famosa. Non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più di quanto crediamo, ma penso a Maria De Filippi”.

E poi: “E all’enorme sforzo di dare a chi chiede con violenza, in quelle ore in cui hai dato fondo anche alle riserve. Per me era un vaffanculo al primo telefono che vedevo”. Quindi, dopo l’addio a Maurizio Costanzo, si è discusso tanto di quanto subito da Maria De Filippi con quei selfie forzati che certamente non l’avranno entusiasmata. Eppure c’è chi ha giudicato in maniera diversa l’accaduto, diventando una voce decisamente fuori dal coro. La discussione non accenna quindi ad arrestarsi.

Leggi anche: “Maria, ti faccio una promessa”. Funerali Costanzo, Gianni Sperti e il messaggio da brividi





Maurizio Costanzo, Maria De Filippi e i selfie: la verità

Se durante la camera ardente di Maurizio Costanzo in tanti hanno compreso Maria De Filippi, condannando quei selfie ritenuti inopportuni, c’è chi invece non la pensa affatto in questa maniera. A riportare tutto è il sito Liberoquotidiano, che ha rilanciato alcune dichiarazioni fatte da una giornalista. Tra l’altro, sono stati ricordati altri episodi analoghi successi in passato, uno fra tutti quello raccontato da Gerry Scotti, costretta a firmare un autografo mentre stava piangendo sua madre, da poco deceduta.

A parlare è stata Maria Elena Barnabi, giornalista di Gente, che ha affermato: “Maria ha rispettato il suo pubblico, che ha reagito come ha visto fare in tv. In trasmissioni dove si condivide tutto, qualsiasi dramma familiare, qualsiasi vergogna, qualsiasi lacrima. Dove sta lo scandalo?“. La Barnabi ha voluto fare una sorta di parallelo con uno dei programmi più famosi di Maria De Filippi, C’è posta per te. Quindi, c’è una netta spaccatura su questo argomento tra chi dice che i selfie non andavano chiesti e chi invece non ci ha visto nulla di strano.

Dopo le esequie di Maurizio Costanzo, a far commuovere tutti è stato l’opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, che intervistato dai giornalisti ha fatto una promessa a Maria: “Io non l’abbandonerò mai, mai”. A testimonianza del suo enorme affetto nei confronti della conduttrice.