Grandissima commozione per l’addio a Maurizio Costanzo. I suoi funerali hanno tenuto tutta l’Italia unita nel dolore e, subito dopo le esequie, Maria De Filippi ha ricevuto una promessa da uno dei suoi amici, Gianni Sperti. Quest’ultimo è da tantissimi anni punto di riferimento assoluto di Uomini e Donne, infatti è opinionista insieme alla collega Tina Cipollari. Dopo il rito funebre è stato intervistato dai giornalisti e La vita in diretta in particolare ha mandato in onda le sue emozionanti dichiarazioni.

A breve vi diremo tutto sui funerali di Maurizio Costanzo e ciò che Maria De Filippi ha sentito dire da Gianni Sperti. Intanto, abbiamo scoperto il motivo dell’assenza della conduttrice Antonella Clerici alle esequie: “Se telefonando per me una canzone che mi è sempre piaciuta tantissimo, ogni volta glielo dicevo che è meravigliosa. Ha un significato per tutti gli amici che in questo momento vorrebbero telefonargli per dargli un addio ma non è più possibile. Peccato tra l’altro non potergli dare personalmente l’ultimo saluto perché la distanza non me lo permette”.

Maurizio Costanzo, la promessa a Maria De Filippi di Gianni Sperti

Non poteva mancare l’affetto a Maurizio Costanzo e ovviamente anche a Maria De Filippi di Gianni Sperti, che nonostante l’immensa tristezza se l’è sentita di dire due parole davanti ai microfoni. Non è stato semplice per lui aprire bocca e raccontare il suo stato d’animo, ma a rubare la scena è stata una sua affermazione che ha fatto piacere a milioni di italiani. La presentatrice di Uomini e Donne, Amici 22 e C’è posta per te avrà il supporto incondizionato da parte dell’opinionista di UeD.

Parlando con la stampa, Gianni Sperti ha fatto una solenne promessa a Maria De Filippi. Una giornalista gli ha chiesto: “C’è qualcosa che vuoi dire a Maria?“. E lui senza alcun tentennamento ha risposto con la voce commossa: “Che non l’abbandonerò mai, mai“. Una vicinanza totale da parte del pugliese, che le starà vicino in questo complicatissimo momento della sua vita privata. Queen Mary è parsa molto provata e addolorata e, nonostante sia sempre riuscita a non farsi sopraffare dalle emozioni, ha inevitabilmente pianto durante i funerali.

E la gente su Twitter ha reagito così alle dolcissime e bellissime parole di Sperti a Maria De Filippi: “Che carino che è stato con queste sue parole”, “Amicizia vera”, “Ciao Maurizio, sarai sempre nel cuore di tutti”, “Che tu possa riposare in pace Maurizio”.