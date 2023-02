Le immagini dei funerali di Maurizio Costanzo sono ancora davanti agli occhi di milioni di italiani, che hanno avuto molte difficoltà a frenare le lacrime. Anche Maria De Filippi non ha retto e in diverse circostanze la commozione ha prevalso. E nelle scorse ore è anche arrivata la nuova decisione su Uomini e Donne e Amici 22, la cui programmazione è stata interrotta in questi giorni per rispetto della conduttrice e per dedicare ampio spazio alla scomparsa dell’84enne conduttore del Maurizio Costanzo Show.

Ora è uscita fuori una notizia importante su Maria De Filippi e due delle principali trasmissioni che conduce, ovvero Uomini e Donne e Amici 22. Nel pomeriggio del 27 febbraio non sono state mandate in onda le puntate, così come sono state annullate le registrazioni del dating show, che prevedevano anche la scelta del tronista Federico Nicotera, che è stata posticipata. E ora tutti attendevano news sul futuro di questi due programmi, le quali sono state svelate da un giornalista di Dagospia e Il Fatto Quotidiano.

Maria De Filippi, la nuova decisione su Uomini e Donne e Amici 22

Una volta archiviato il funerale di Maurizio Costanzo, che però nonostante sia morto non sarà mai dimenticato né da Maria De Filippi né da tutti coloro che lo amavano sia professionalmente che personalmente, si è pensato subito a Uomini e Donne e ad Amici 22 e a cosa succederà nell’imminente futuro. Una prima scelta di Mediaset è stata anticipata dal giornalista Giuseppe Candela, che che attraverso il suo profilo Twitter ha svelato cosa accade nella giornata di martedì 28 febbraio.

Candela ha annunciato che nemmeno nelle prossime ore vedremo Uomini e Donne e Amici 22: “Domani non andranno in onda Uomini e Donne e Amici 22. Al suo posto su Canale 5 la replica della seconda puntata di Buongiorno, mamma! 2, la terza puntata prevista venerdì scorso sarà trasmessa domani sera”. Quindi, non ci sono altre comunicazioni a lungo termine, e probabilmente a partire da mercoledì 29 febbraio potremmo ritornare ad avere la programmazione originaria con UeD e il daytime di Amici.

Domani non andranno in onda #uominiedonne e #amici22. Al suo posto su Canale 5 la replica della seconda puntata di #BuongiornoMamma2, la terza puntata prevista venerdì scorso sarà trasmessa domani sera. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) February 27, 2023

Parlando delle esequie di Costanzo, hanno partecipato moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo. Alla fine è stata fatta sentire la sigla del Maurizio Costanzo Show e poi la bara è stata portata davanti al Teatro Parioli, dove si svolgeva il programma del conduttore.