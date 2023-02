Si sono svolti a Roma i funerali di Maurizio Costanzo, seguiti in diretta da Silvia Toffanin e da Rai1. E i telespettatori si sono resi conto di qualcosa di inaspettato, accaduto con Maria De Filippi protagonista, e che ha fatto arrabbiare moltissima gente. A differenza di quanto successo sul primo canale della tv pubblica italiana, su Canale 5 non hanno mandato subito in onda uno dei momenti più toccanti. E questo inconveniente ha colto tutti di sorpresa, dato che non se l’aspettavano affatto.

Prima che iniziasse la messa per i funerali di Maurizio Costanzo, Silvia Toffanin è stata costretta a fare una cosa e non si è potuto vedere un gesto bellissimo con Maria De Filippi in primo piano. Non si attendevano ovviamente di perderselo, ma è purtroppo successo e in tanti sono rimasti sconcertati. Comunque hanno poi successivamente provato a rimediare, mandando le immagini in differita. Ma andiamo a vedere insieme cosa è successo e perché il pubblico è parso molto insoddisfatto.

Funerali Maurizio Costanzo, Silvia Toffanin e la gaffe con Maria De Filippi

Sicuramente quando stavano per iniziare i funerali di Maurizio Costanzo, si è concretizzato un evento che Silvia Toffanin non è riuscito a trasmettere in tempo reale. Riguardava Maria De Filippi, da poco entrata nella Chiesa degli Artisti per seguire la cerimonia funebre in memoria del suo amato marito. Poi la padrona di casa di Verissimo ha voluto informare immediatamente il suo pubblico, quasi scusandosi implicitamente di quella disattenzione che ha provocato insofferenza nei tantissimi telespettatori.

La Toffanin ha dovuto mandare in onda la pubblicità e non si è potuto vedere in diretta il saluto affettuoso, con tanto di abbraccio, tra Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi nonché proprio l’ingresso in chiesa della conduttrice di Uomini e Donne. E tante sono state le polemiche scoppiate in rete. E Silvia ha esclamato: “Ora è appena arrivata Maria De Filippi, che ha lungamente abbracciato Pier Silvio. La conduttrice è arrivata in chiesa al fianco del figlio Gabriele. Costanzo è stata una persona che ha dato tanto, è una giornata molto triste perché per noi è stato un maestro e un amico”.

Su Rai1 il pubblico ha invece assistito in diretta a quei momenti super emozionanti. Alla fine dei funerali di Costanzo è stata fatta risuonare la musica della sigla del Maurizio Costanzo Show, che ha tenuto compagnia agli italiani per ben 40 anni.