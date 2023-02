Continua il lungo addio a Maurizio Costanzo stamani, nel giorno dei funerali del giornalista, a Storie Italiane ha parlato anche un’icona dello spettacolo italiano. Icona che già venerdì aveva voluto mandare un messaggio alla famiglia di Costanzo e, in qualche modo, a lui in persona. “Non posso pensare che tu non ci sia più… Che dolore! Che sconforto! Ci siamo conosciuti agli albori della tua carriera da giornalista, quando eravamo entrambi giovanissimi, e negli anni non ci siamo mai persi. Quanto bene ti ho voluto e quanto te ne voglio”.



“Nessuno mai ha avuto il grande cuore che avevi tu. Io so di cosa tu sia stato capace di fare in amicizia. Non ti dimenticherò. Tutto il mio affetto e il mio sincero cordoglio a Maria De Filippi e ai tuoi figli”. Tantissimi i commenti che erano arrivati: “Le tue parole esprimono un sentimento bellissimo e prezioso. Ieri mia figlia, 11 anni, mentre guardavamo il programma su sky mi ha detto: “mamma lei e’ una persona molto sensibile e profonda” i bambini sono sempre la bocca della verità. Un abbraccio”.

Funerali Maurizio Costanzo, Sandra Milo non ci sarà: “Ho paura di svenire”



Lei è Sandra Milo, intervenuta raccontando di quanto Costanzo sia stato fondamentale nella sua vita: “Fu l’unico che dopo 8 anni che mi fermai sul lavoro mi invitò nel suo show e mi coinvolse, spendendo buone parole per me. Molti non mi chiamavano, pensavano fossi sciocca, non avevo molto lavoro. Lui disse ‘guardate che Sandra è una intelligente’ e spendendo belle parole mi permise di tornare a lavorare”.



Sandra Milo ha fatto poi sapere che non parteciperà alle sue esequie e il motivo: “Soffro di pressione bassa e quando provo forti emozioni svengo”. E si è rivolta direttamente a lui: “Ecco, non voglio sentirmi male e rubarti la scena in questo giorno, ma sappi che sono lì con te”. Tra i tanti commenti arrivati oggi anche quello di Fiorello che non dimentica l’amico.



L’amico che oggi dal Campidoglio dove sabato e domenica è stata allestita la camera ardente, è giunto alla chiesa dopo un lungo viaggio per le vie della capitale che ha toccato anche il quartiere Prati, dove Costanzo viveva e lavorava. Vicino alla Chiesa degli Artisti sono assiepate dietro le transenne che proteggono il passaggio centinaia di persone, che nonostante il maltempo sono iniziate ad arrivare già da questa mattina. Per i tanti che non potranno entrare in chiesa è stato allestito un maxischermo al lato della chiesa.