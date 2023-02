Maurizio Costanzo, oggi è il giorno dei funerali. Alle 15 la chiesa degli artisti a piazza del popolo a Roma ospiterà le esequie del giornalista scomparso venerdì scorso nella clinica Paideia dove era ricoverato. Costanzo, 84 anni, se n’era andato all’improvviso: fino al giorno precedente infatti non c’era avvisaglie della morte. Uno choc per tutti, a cominciare da Maria De Filippi, come testimoniano i numeri messaggi arrivati in questi giorni. Gli ultimi sono quelli del sindaco di Bergamo Giorgio Gori che il giornalista ha ricordato stamani a Omnibus.



“Penso che Maurizio Costanzo sia stato, per chi lo ha sempre seguito in questi anni in televisione, un grande testimone del nostro Paese, attraverso il suo programma veramente è passato il costume italiano di questi anni. Le cose serie, impegnate, quelle più leggere, il trash, e lui ha avuto una grande capacità di mescolare tutti questi sapori, in virtù di una straordinaria curiosità umana che io ho avuto la fortuna di poter godere anche nella dimensione privata dell’amicizia”.

Maurizio Costanzo, centinaia di persone in piazza per i funerali a Roma



Prima ancora era arrivato il messaggio di Fiorello durante Viva Rai 2, il programma in onda alle 7 sulla seconda rete nazionale. “Ciao Maurizio, sai che sono tre giorni da quando te ne sei andato che penso a questo momento, che penso a cosa dire di te, senza essere banale, ridondante o non so.. sono tre giorni che parlano di te, stanno dicendo delle cose meravigliose su di te, sul grande uomo che eri”.



E ancora: “Di come hai rivoluzionato il mondo della televisione e di come hai cambiato la vita a tante persone che fanno questo mestiere, me per primo. E quindi volevo cercare anche di essere divertente, perché conoscendoti so quanto ti piaceva ridere. E noi ci siamo divertiti. Abbiamo fatto di tutto. E ora sono qua per fare uno show, e oggi voglio fare la puntata più divertente di tutte, in tuo onore”.



Un affetto che anche quello della gente e di Roma, città che Costanzo ha sempre amato. Scrive il Messaggero come: “Ci sono già centinaia di persone assiepate intorno alle transenne davanti alla Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma, che alle 15 ospiterà i funerali solenni di Maurizio Costanzo, scomparso venerdì a 84 anni. Sui due lati dell’ingresso della chiesa, sono poggiate la corona dei figli Camilla, Saverio e Gabriele e quella della moglie Maria De Filippi che unisce rose rosse e anthurium”.