Morte di Maurizio Costanzo, il racconto di Federica Panicucci. Tante le trasmissioni televisive che hanno reso omaggio al ricordo del conduttore, giornalista e autore venuto a mancare all’affetto dei propri cari. Parole di affetto tra lacrime e commozione quelle dei colleghi che hanno avuto la fortuna di avere Maurizio Costanzo al loro fianco nel corso della loro carriera.

Il racconto di Federica Panicucci su Maurizio Costanzo. Una puntata quella di Mattino Cinque che non poteva che essere dedicata a Maurizio Costanzo, colosso del mondo dello spettacolo e della televisione, che si è spento nella clinica romana dove era ricoverato da circa tre settimane. E nel corso della puntata, accanto a Federica Panicucci anche Raffaele Morelli, Raffaello Tonon, Valeria Marini e Umberto Smaila che insieme alla conduttrice hanno ricordato commossi alcuni momenti significativi trascorsi con il marito di Maria De Filippi.

Il racconto di Federica Panicucci su Maurizio Costanzo: “Cosa ci diceva sempre…”

Molti i colleghi che devono il proprio successo a Maurizio Costanzo, che non ha mai smesso di incoraggiarli nel trovare sempre la loro strada, come ha raccontato Tonon per esempio. Un vero e proprio papà artistico, così è stato più volte definito Maurizio Costanzo e anche Federica Panicucci ha vouto ricordare e raccontare un aneddoto sul conduttore e cosa diceva loro prima della messa in onda del Costanzo Show, programma storico che stava tra poco avrebbe festeggiato i suoi 40 anni sotto la guida di un eccellente direttore artistico quale era Maurizio.

“Ricorderete che prima del Costanzo Show noi tutti andavamo in camerino da lui e ci diceva quali erano i temi. Ci diceva ‘Mi raccomando, fai polemica su questo su quell’altro’. Mi dava delle imbeccate. Poi durante il Costanzo Show lui passava dietro e ti dava un colpettino sulla spalla, così capivi che era il momento di intervenire”, racconta commossa Federica Panicucci seguita da Tonon che ha riferito le parole usate da Maurizio nei suoi riguardi: “Mi piaci, ma se non impari i tempi televisivi non ti invito più”.

Parole che hanno nuovamente acceso lo sguardo commosso di Federica Panicucci che ha poi aggiunto: “Dava dei suggerimenti che abbiamo fatto nostri e che ci hanno aiutato nella carriera”. D’altronde, come sottolineato anche da Pippo Baudo ai microfoni di RTL 102.5 in “Non Stop News”: “Ci lascia un grandissimo personaggio“ e ancora: “È stato uno dei primi personaggi importanti che ho conosciuto. È stato lui a farmi la prima intervista nel 1960 su un grande settimanale. Ero appena arrivato a Roma e mi colpì la sua simpatia nell’attaccarmi in senso positivo e di stanarmi nelle mie ambizioni. Era un grandissimo giornalista”.