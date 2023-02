Nella giornata del 27 febbraio i funerali di Maurizio Costanzo faranno terminare i tre giorni in ricordo del giornalista, dopo il saluto alla camera ardente. E ora si è saputo tutto sulla decisione presa da Francesco Totti, che è stato un caro amico del marito di Maria De Filippi. Al Campidoglio non si è fatto vedere e in tanti si sono chiesti se sarà presente o meno alle esequie. E ora pare si siano sciolti tutti i dubbi, almeno stando a quanto scritto in queste ore dai colleghi dei siti Leggo e Il Gazzettino.

Uno dei gesto più belli in vista dei funerali di Maurizio Costanzo è stato quello di Sabrina Ferilli, ma anche Francesco Totti ha comunque fatto qualcosa di importante. Parlando dell’attrice, si trovava per questioni lavorative nella capitale giapponese Tokyo. Ma ha deciso di prendere l’aereo per fare immediato rientro nella capitale Roma, dove nella chiesa degli Artisti renderà omaggio al conduttore televisivo e soprattutto starà vicina alla sua grandissima amica Maria De Filippi, con la quale ha condiviso numerose esperienze.

Funerali Maurizio Costanzo, la decisione di Francesco Totti

Ovviamente in vista dei funerali di Maurizio Costanzo si è fatto il punto della situazione sui vari personaggi famosi e Francesco Totti è stato uno dei più rilevanti nella vita del conduttore del Maurizio Costanzo Show. Ciò che è emerso in queste ore è che l’ex capitano giallorosso non prenderà parte alla cerimonia funebre. A confermare tutto in maniera indiretta è stata la nuova compagna di lui, Noemi Bocchi, la quale ha fatto vedere che i due si trovano in vacanza in una meravigliosa località di montagna.

Ma nonostante Totti non si sia fatto vedere alla camera ardente e non presenzierà ai funerali di Maurizio Costanzo, ha compiuto un bellissimo gesto nei giorni scorsi. Infatti, ha voluto omaggiare personalmente il giornalista recandosi alla camera ardente, che era stata organizzata proprio all’interno della clinica Paideia di Roma, dove l’84enne conduttore è deceduto venerdì 24 febbraio. Quindi, è andato lì e poi è partito con la sua partner Noemi per godersi alcune giornate all’insegna del relax.

Intanto, Fiorello ha ricordato Costanzo in questo modo: “Ciao Maurizio, sai che sono tre giorni che penso a cosa dire di te, senza essere banale, ridondante o non so. Abbiano fatto di tutto, abbiamo fatto The Blues Brothers, ti ho fatto ballare il cha cha cha, suonare il sassofono per finta; ridevamo di cose che per altri non volevano dire niente, ma noi ridevamo di cose assurde”.