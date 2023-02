Lunedì 27 febbraio si sono svolti i funerali di Maurizio Costanzo. Il giornalista e conduttore è scomparso a 84 anni nella clinica Paideia di Roma, dove era ricoverato per un piccolo intervento al colon. Le conduzioni del marito di Maria De Filippi erano stabili, ma una infezione, poi arrivata ai reni, gli è stata fatale.

I funerali solenni del grande giornalista e inventore del talk show italiano sono stati celebrati nella Chiesa degli Artisti. A dare l’ultimo saluto al conduttore don Walter Insero, rettore della basilica di Santa Maria in Montesanto. Il sacerdote ha sottolineato la grande umiltà, generosità, intelligenza, curiosità e il senso di protezione che lo hanno avvicinato anche alla fede nell’ultimo periodo della sua vita.

Funerali Maurizio Costanzo, assenze illustri e polemiche

Il feretro di Maurizio Costanzo è stato accolto da un grande applauso delle migliaia di persone comuni riunite sul sagrato della chiesa per dare l’ultimo saluto a un uomo che tantissimi anni di carriera ha creato un nuovo tipo di televisione. In prima fila c’erano la moglie e collega Maria De Filippi, arrivata insieme al figlio della coppia Gabriele, adottato quando aveva 12 anni, e gli altri due figli di Costanzo, Camilla e Saverio.

Tantissimi colleghi, personaggi del mondo dello spettacolo, della politica che hanno partecipato ai funerali di Maurizio Costanzo. Tra i tanti volti noti, però, molti hanno notato grandi assenze. E anche sui social ha fatto rumore il silenzio di alcuni personaggi. In particolare Michelle Hunziker e Belen Rodriguez. Le due conduttrici non hanno fatto alcun tributo pubblico per il giornalista scomparso, che in passato ha dato parecchio spazio alle due, e non sono state avvistate al funerale.

L’Argentina è sempre stata ingrata e lo sarà sempre. Queen Mary di un altro livello, proprio come Costanzo ❤️ — Alessandro Rosica (@Investigsocial) February 27, 2023

Molti hanno criticato Michelle e Belen e in particolare l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha lanciato una frecciatina alla Rodriguez scrivendo: “L’Argentina è sempre stata ingrata e lo sarà sempre. Queen Mary di un altro livello, proprio come Costanzo”. Tanti i fan che hanno criticato la showgirl: “Ma scusa un saluto a Maurizio non hai fatto visto che Maria ti ha avuto sempre vicino a tu si que vales”, “Vedrete che dopo tutti questi commenti qualche cosa si inventerà per far parlare di sé riguardo la morte di Maurizio”.

E ancora: “Era doveroso verso maria andare al funerale… Ingrata!”, “Beh perché omaggiare Costanzo e la de Filippi quando può esibire il culo? Senza di loro saresti nessuno”, sono solo alcuni dei messaggi lasciati sotto a un post della Rodriguez. Particolare polemica è stata l’assenza di Alba Parietti ai funerali di Maurizio Costanzo. La showgirl è stata ospite in molti programmi per ricordare Maurizio Costanzo con non poche critiche ma non è stata ai funerali.