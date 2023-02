Importantissima novità a Uomini e Donne: una dama è tornata nel programma di Maria De Filippi e tutti ne sono rimasti completamente sorpresi. Infatti, non c’erano state voci relative ad un suo rientro nel dating show di Canale 5, invece nella registrazione fatta lunedì 20 febbraio c’è stata questa clamorosa sorpresa. Ancora una volta a fornire tutti i dettagli è stato Lorenzo Pugnaloni con la sua pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, che dà in anteprima le notizie inerenti i protagonisti.

In attesa della scelta del tronista Federico Nicotera, ormai sempre più imminente come annunciato da Maria De Filippi, a Uomini e Donne c’è stato anche spazio per l’apparizione di una storica dama, che è tornata nello studio definitivamente. Per diverso tempo è stata lontana dalle telecamere e non si avevano molte informazioni sul suo conto, ma ora la padrona di casa ha deciso di puntare nuovamente su di lei. E siamo sicuri che lei si giocherà benissimo questa nuova carta a disposizione.

Uomini e Donne, una storica dama è tornata nel programma

Ma il blogger Pugnaloni non si è ovviamente soffermato solamente su questo ritorno a Uomini e Donne. Sebbene la notizia sulla dama tornata inaspettatamente nel parterre abbia fatto parecchio rumore, lui si è anche concentrato su altre news interessanti: “Gemma ha fatto un’esterna con il nuovo corteggiatore, molo passionale con un bel bacio. Duro scontro tra Gianni, Paola, Gemma e il corteggiatore di Gemma. Il cavaliere si è professato come ‘il difensore delle donne’, ma in realtà poi parla male di Paola e perciò Gianni lo ha attaccato”.

Poi è stato riferito ancora: “Riccardo ha fatto la sfilata a torso nudo e si è mascherato da uomo tigre. Nel video di presentazione pre sfilata ha mostrato video con i pettorali, mentre era in palestra”. Ma parlando invece del ritorno della dama, si tratta di Aurora Tropea. Il sito Novella 2000 ha ricordato che la donna è già stata in studio nella stagione televisiva 2018-2019 e aveva provato a fidanzarsi col cavaliere Jean Pierre. E ora vedremo che tipo di dinamiche riuscirà a creare prossimamente nel dating show.

Anche se un primo gesto di Aurora c’è già stato: “Durante la sfilata Armando ha fatto un discorso in napoletano molto passionale e ha commosso alcune dame. Tuttavia non è stato compreso da Aurora, che gli ha dato 4″. Quindi, tra i due un inizio non certamente positivo.