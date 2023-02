Arriva un’altra pessima notizia da Uomini e Donne per Riccardo Guarnieri. Dopo aver detto addio ad Ida Platano, con la loro relazione finita definitivamente e in maniera brusca e lei che ha ritrovato l’amore con Alessandro Vicinanza, il cavaliere originario di Taranto ha vissuto una conoscenza tutt’altro che buona con la dama Gloria. Messa da parte quest’ultima, adesso lui si stava avvicinando ad un’altra donna ma ecco servito il colpo di scena: ancora una volta il risultato finale è stato decisamente deludente.

Lo scopriremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne, dato che solo poche ore fa c’è stata la registrazione, ma si sa già tutto su ciò che succederà a Riccardo Guarnieri in studio. A rivelare tutto in anticipo la pagina Instagram Uominiedonneclassicoevoer, gestita dal blogger Lorenzo Pugnaloni. Che ha anche dato informazioni su altri protagonisti del dating show di Maria De Filippi, a partire dal tronista Federico Nicotera che però non ha ancora fatto la sua scelta definitiva.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri rifiutato da una dama

Non c’è assolutamente pace a Uomini e Donne per Riccardo Guarnieri, come anticipato da Pugnaloni. Ma prima di dirvi tutto sul pugliese, ecco cosa ha scritto il blogger a proposito del tronista Federico: “Dopo la fine della registrazione scorsa è andato in camerino prima da Alice e poi da Carola. Discussioni a non finire, Alice ha anche detto che è sicura che tanto lui sceglierà Carola. Carola si è dichiarata apertamente a lui scrivendogli una lettera in cui dice che lo ama e che prova dei sentimenti. Federico dice di essere pronto per la scelta”.

Ma veniamo all’argomento Guarnieri, con Uominiedonneclassicoeover che ha annunciato: “Riccardo ci ha provato con Cristina (Tenuta n.d.r.), le ha portato dei fiori al centro studio ma lei poi ha rifiutato di voler instaurare una frequentazione con lui. Cristina ha ribadito che l’unica persona che le piace è Armando. Riccardo ha insistito dicendole: ‘Neanche per un caffè?’. E lei in modo ferreo ha risposto di no. Riccardo si è preso un bel palo“. Dunque, non ci sarà nessuna conoscenza approfondita tra i due.

Inoltre, è anche stato aggiunto da Lorenzo Pugnaloni che Gemma Galgani ha iniziato una conoscenza con un signore di nome Silvio. Sembra che le premesse siano parecchio buone e dunque la speranza che lei possa trovare finalmente il partner ci sarebbe eccome.