Colpo di scena a Uomini e Donne: nella puntata del 27 aprile Gianni Sperti ha preannunciato l’intenzione di presentare una denuncia, nel momento in cui le cose non dovessero cambiare. C’è stato infatti uno scontro durissimo con una delle protagoniste del programma di Maria De Filippi perché è stato accusato di un episodio molto serio. Ha smentito categoricamente di averlo fatto e ha invitato la persona in questione a non dirlo mai più, altrimenti sarà costretto a prendere drastici provvedimenti.

Tutto è iniziato quando durante la puntata di Uomini e Donne, Gianni Sperti ha lanciato una stoccata nei confronti di questa donna, che potrebbe subire una denuncia nel prossimo futuro: “Sono tornati profili fake che insultano, sei andata via e non ci sono più stati. Tutti i giorni a bloccarli, difendono te e Paola”. Ma lei ha esclamato: “Sei incommentabile quando dici queste cose, lavoro dalla mattina alla sera e secondo te mi metto a insultarti?”. Ma poi l’opinionista ha perso letteralmente la pazienza.

Uomini e Donne, Gianni Sperti potrebbe presentare una denuncia

Nel corso dell’appuntamento di Uomini e Donne, Gianni Sperti ha svelato che potrebbe anche fare una denuncia perché stanco di questi comportamenti della dama: “Vorrei che cominciassi ad usare meglio le parole, se dici che sono stato un bullo la denuncia te la faccio io. Questa è una cosa che non puoi dire, siamo in un programma e posso pensare che tu sia finta o no, ma non sono un bullo e smettila di usare queste parole. Non sto più scherzando. Sei cattiva, hai cercato di screditare la mia persona agli occhi di Maria e del programma“.

Gianni Sperti si è inferocito con la dama Aurora Tropea, con l’opinionista di UeD che ha concluso così il suo discorso: “Sei stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e dovresti chiedere scusa. Hai inventato una marea di bugie e ora sei contenta di quello che hai fatto e della figura di me*** che hai fatto con Lucrezia. Ti devi vergognare“. Ma la donna non ha cambiato idea. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno ulteriori scontri davanti a tutto lo studio.

E a sorpresa Gemma Galgani ha preso anche le difese di Tina Cipollari contro Elio: “Non si arriva a questi estremi! Non si fanno certe offese verso una donna. A me Tina ne ha dette tante, ma tu hai proprio esagerato contro di lei. Senti per me hai esagerato Elio, sì con lei sei stato pesante. Non sei stato giusto con Tina. Perché mettere di mezzo l’istruzione?”.