Uomini e Donne, Tina Cipollari denunciata? Per l’opinionista si mette male. E stavolta in pochi la difendono. Per rendersene conto basta dare uno sguardo ai commenti sulla pagina ufficiale del programma. “Sinceramente questo é bullismo bello e buono. Ovviamente tutti coesi contro questa persona che non ho nemmeno capito bene che reato ha commesso. Tutto questo accanimento é orribile…é bullismo…Maria poni fine a queste scene orribili mi spiace solo per te”.



“Ame tina piace tanto per la sua schiettezza ma, nello scontro avuto ha seriamente esagerato. L’ opinionista può dire la sua opinione ma, non può letteralmente e gratuitamente offendere nessuno del parterre, perché finisce x risultare squallidi, volgari e privi di femminilità”. E ancora non è finita qui. Altri commenti sono addirittura più duri.

Uomini e Donne, il cavaliere Elio denuncia Tina Cipollari?



Si legge infatti come: “Non sanno più cosa dire per evitare una querela a Tina tutti vergognosi, la prima la signora Cristina che nella scorsa puntata è andata contro Paola per difendere Elio e adesso difende Paola andando contro Elio dicendo che lui ha offeso Paola la volta scorsa solo che la volta scorsa lei dava ragione a lui”. Come avete capito si parla dello scontro tra Tina e Elio.



A quanto riporta Blastingnews Elio avrebbe denunciato Tina Cipollari. “Stando alle indiscrezioni riportate dal sito Anticipazioni tv, il cavaliere di Uomini e donne avrebbe scelto di passare alle vie legali contro Tina dopo l’accesissimo scontro avvenuto in trasmissione. Si vocifera, infatti, che la storica opinionista del talk show pomeridiano di Maria De Filippi avrebbe ricevuto in direttissima una diffida da parte dell’avvocato del cavaliere”.



Ma cosa era successo? Non condividendo le opinioni di Tina Cipollari, Elio le punta contro il dito dicendole: “Bella”. Da lì tutto è degenerato con una serie di insulti da parte della bionda opinionista, come ‘Sei uno sto’, ‘Pezzo di ma’ e ancora ‘Insulti le donne, sei una m**a di uomo’. E Elio: “Sei una grandissima maleducata. Per legge, nessuno può offendere pubblicamente un’altra persona. Con te prenderò i provvedimenti opportuni perché ho una dignità e non intendo venire qua per essere offeso da