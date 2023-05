Uomini e Donne, nuove bordate contro Nicole Santinelli. Non si può certo dire che il trono della bionda 29enne romana sia caratterizzato da buoni sentimenti e belle parole. Fin dal suo ‘insediamento’ nel dating show condotto da Maria De Filippi Nicole è stata più volte attaccata, in studio, dagli opinionisti, da Roberta Di Padua, dal pubblico. Insomma forse manchi solo te che leggi questo articolo a non esserti scagliato contro di lei.

Sotto accusa ci è finito l’atteggiamento di Nicole Santinelli nei confronti dei suoi corteggiatori Andrea e Carlo. È scoppiato anche un ‘bigliettino-gate’ con Andrea e in tanti, compreso Gianni Sperti, sono convinti che i due si siano messi d’accordo. Dunque l’interessamento per Carlo sarebbe solo una strategia. Adesso a parlare e attaccare duramente la tronista c’è un’ex protagonista di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Karina Cascella.

Karina Cascella disintegra Nicole Santinelli: le parole dell’ex UeD

Più volte Nicole Santinelli è stata accusata di essere “poco spontanea“. In tanti ne hanno chiesto l’allontamento in seguito al bigliettino ricevuto da Andrea. Roberta Di Padua è in lite perenne con la tronista. E adesso ci si mette pure Karina Cascella. L’ex opinionista di Uomini e Donne si è fatta sentire e ha lanciato nuove accuse a Nicole.

Karina Cascella ha pubblicato una story in cui prende di mira sarcasticamente Nicole Santinelli. “Tratto dalla serie ‘Nicole bacia tutti‘” scrive l’ex opinionista che poi subito sotto aggiunge una foto della tronista in vasca con uno dei suoi corteggiatori: “Nel frattempo ho una domanda. Ma questa ragazza oltre a baciare sa fare qualcos’altro? Esterne sue. Arrivano. Si salutano. Due parole. Si baciano. Ma che è sta roba 😂😂😂😂”.

Credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che Nicole ha ingannato la redazione #ued pic.twitter.com/xKbq5aoXXJ — Pazzapsicopatica (@Pazzapsico) April 14, 2023

Insomma il fuoco di fila contro Nicole Santinelli prosegue. Stavolta è stata Karina Cascella a sparare a zero sulla tronista e il suo comportamento. Il cammino della protagonista di UeD si fa sempre più in salita. Al momento non sembra avere alleati ad eccezione di Andrea e Carlo che sembrano attratti da lei. Ma è tutto autentico? Oppure davvero c’è qualcosa sotto che… ‘puzza’? Ah, ci eravamo quasi dimenticati. Sentite cosa dice pure Maria De Filippi su Nicole…

