Uomini e Donne, non scende la tensione tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli: la dama del trono over lancia nuove accuse e, stavolta, trova spalla importante. Dopo Gianni Sperti infatti, che ha dimostrato di avere poca simpatia nei confronti di alcuni atteggiamenti della tronista, scenda in campo anche un’altra protagonista del trono over: Silvia Zanin. Le critiche a Nicole Santinelli sono all’ordine del giorno anche sui social, basta dare una sbirciata al profilo Instagram di Uomini e Donne per rendersene conto.



“Non si può vedere questa qui, si lascia andare con passione con entrambi questo non è un modo di conoscere qualcuno, per me è qualcos’altro, e non saper dare valore ai sentimenti ma semplicemente ha gli istinti”, scrive un’utente sui social. E non è finita qui, perché critiche arrivano anche per il modo in cui sta trattando Carlo.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua: “Nicole? Ragazza arrogante”



Secondo la maggioranza dei fan infatti Nicole avrebbe già deciso di scegliere Andrea, tuttavia, spiega la dama Silvia Zanini (che da qualche settimana ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi, insieme a Sabino, per viversi la sua storia d’amore lontana dai riflettori): “Roberta ha ragione, le sue esterne non hanno anima, sono tutte uguali. Nicole non mi è piaciuta, molto presuntuosa, troppo sicura di sé e indisponente nei modi di porsi”.



Le critiche però non risparmiano neppure Roberta ed il suo modo di esprimersi nei confronti della tronista. Toni spesso esasperati e giudicati fuori luogo da una parte del pubblico di Uomini e Donne: “Io capisco che Roberta non abbia nessuno con cui uscire al momento, però davvero, se all’inizio poteva forse capirsi un po’ il suo intervenire, adesso veramente è fuori luogo”.



E Ancora: “Sa solo parlare sopra, dire roba inutile, e provocare una ragazza che, fondamentalmente, non le ha fatto nulla se non piacere al tipo che voleva lei. Cioè sta rosicando di brutto, è patetico arrivati a questo punto. Non vedo l’ora finisca il trono di Nicole, solo perché così Roberta tornerà nell’ombra”.