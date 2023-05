Non finisce la guerra tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli, le anticipazione di Uomini e Donne raccontano che la dama è tornata ad accusare la tronista quando mancano solo poche settimane alla fine del programma e, soprattutto, alla scelta. Roberta, nel dettaglio, ha fornito quelle che a suo dire sono delle ‘prove evidenti’, tirando in ballo il corteggiatore Carlo. Parole che non sarebbero state prese bene da Nicole che con la dama del trono over non ha mai avuto un buon feeling. Anzi, tra le due la tensione è sempre molto alta.



Sulla questione era intervenuta anche Veronica Ursida spiegando come: “Roberta ha un’invidia particolare contro le donne bionde e con occhi chiari”, aggiungendo che in questo periodo non c’è nessuna coppia in studio contro la quale potrebbe scagliarsi Roberta, motivo per il quale si sarebbe accanita contro Nicole.

Uomini e Donne, da Roberta Di Padua accuse a Nicole Santinelli



Nicole che secondo Roberta Di Padua sta mentendo alla redazione. Le anticipazioni rivelano che Roberta accuserà la tronista di non essere interessata per davvero a Carlo, “i suoi atteggiamenti parlano chiaro”, bensì di volerlo tenere in studio solo per far ingelosire Andrea, che ormai sarebbe la sua scelta finale. Una versione dei fatti, ed un prova a tutti gli effetti, che verrà appoggiata anche da Gianni Sperti.



Da Nicole, a quanto pare, nessuna risposta. Ma stavolta anche il pubblico crede alla versione di Roberta: “Per me lei è d’accordo con Andrea. La scelta sarà ovviamente lui. Lei sta solo allungando il brodo per visibilità, per entrambi. Così da averne anche dopo. Magari poi ci scappa anche temptation island dai”. Ma c’è anche chi crede a Nicole.



“Comunque Roberta si sgola nel dire che una donna non deve dare della “facile” ad un’altra donna, tirando fuori quando le fa comodo il fatto che lei ha una reputazione e un figlio. Mi chiedo come sia possibile che Nicole venga linciata da tutto il parterre femminile e opinionista perché non si può dare della facile a una donna ma a quanto pare è lecito affiliarle offese e derisioni sul fatto che secondo lei gli uomini si annoiano perché non ci sa fare”.