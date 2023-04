Roberta Di Padua è sempre una protagonista di Uomini e Donne. In questo periodo la famosa dama è arrivata ai ferri corti con la nuova tronista Nicole Santinelli. Tra loro sono volate parole grosse e le discussioni hanno avuto un tono acceso tanto che si è anche sfiorata la rissa. Il tutto sarebbe nato quando la dama ha mostrato interesse per un corteggiatore della tronista. E da quel momento le due battibeccano di frequente.

Nicole Santinelli al centro dello studio si è lamentata per l’atteggiamento dei suoi corteggiatori che ha definito “sottoni” nei confronti di Roberta Di Padua. “Li ho visti attenti a rispondere ai suoi giudizi”, le sue parole in studio. “Allora mi hai dato ragione, li vedo molto più attenti su loro stessi che su di te”, la replica della dama che ha scatenato la tronista: “Non ti deve interessare. Questo è il mio trono, puoi anche rimanere lì zitta. Anzi, mi faresti un favore. Un consiglio, ai prossimi che scendono per lei facciamogli dire che hanno già una frequentazione così magari le viene interesse”.

UeD, Veronica Ursida contro Roberta Di Padua “Invidiosa”

Parole che hanno mandato su tutte le furie Roberta Di Padua che si è alzata e ha urlato “Ma come ti permetti?”. Insomma tra le due la tensione è sempre molto alta e a mettere pepe sulla questione ci ha pensato Veronica Ursida, ex dama di UeD, che – intervistata da Lorenzo Pugnaloni – ha puntato il dito contro Roberta Di Padua: “Ha un’invidia particolare contro le donne bionde e con occhi chiari”, ha svelato Veronica, aggiungendo che in questo periodo non c’è nessuna coppia in studio contro la quale potrebbe scagliarsi Roberta, motivo per il quale si sarebbe accanita contro Nicole.

E non mi venisse a dire che non è violenta a livello verbale”, ha aggiunto ancora Veronica Ursida, ricordando che in passato Roberta Di Padua sarebbe stata particolarmente aggressiva anche nei suoi confronti. “Quelli sono i suoi atteggiamenti aggressivi”, ha chiosato Ursida nel parlare della dama laziale del trono over. Inoltre durante l’intervista l’ex protagonista del trono over si è schierata dalla parte di Aurora Tropea che ha usato in queste settimane si trova al centro delle polemiche con Armando Incarnato.

Veronica Ursida ha sottolineato di essere d’accordo con Aurora ma, al tempo stesso, ha aggiunto che la dama dovrebbe smetterla di “fare la guerra” al cavaliere napoletano perché in questo modo gli starebbe dando solo visibilità. “La capisco perché è stata veramente tanto colpita dalle sue aggressioni verbali”, ha concluso l’ex dama puntando il dito contro Armando Incarnato che, sui social, continua a rigettare al mittente tutte accuse e sospetti.